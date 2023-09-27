X'in yeni özelliği duyuruldu
Sosyal medya platformu X'e yeni bir özellik geleceği bildirildi.
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X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmi hesabından yaptığı paylaşımda özellikle ilgili bazı görüntüler ve detaylar paylaştı.
Bu özellikle birlikte kullanıcıların bildirim kutusunda yanıtlar, alıntılar¥iden gönderiler ve beğeniler gibi farklı sekmelerin bulunacağı kaydedildi.
Böylelikle kullanıcılar, sınıflandırılan bildirimlere çok daha kolay erişebilecek. Bu işlevin XBlue yani Premium kullanıcılara özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.