Yandex sadece yol göstermekle kalmayıp hayatı da kolaylaştırıyor

Arama algoritmaları ve sunduğu hizmetleri güçlendiren teknolojiler konusunda oldukça deneyimli olan Yandex, yakın zamanda kendi yapay zekasını da geliştirmeye başladı. Yandex, Antalya'da düzenlenen Kamu-BİB'26 ve BİMY'30 Bütünleşik Etkinliği'ne katılarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek politika ve stratejiler ile ilgili konularda katkılarda bulundu ve katılımcılara yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeleri anlattı. Aynı zamanda etkinliğin teknoloji sponsoru olan Yandex, inovatif teknolojilerini sergiledi, dijital ekosistemlerin dönüştürücü gücü ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yandex dijital ekosistemin gelişimine katkı sunuyor

Yandex Search’de Stratejiden Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Alexander Popovskiy, "Geleceği Şekillendiren Politikalar ve Stratejiler" paneline konuşmacı olarak katıldı. Toplumsal dönüşüm ve büyüme için çeşitlilik içeren bir dijital pazarın öneminin vurgulandığı panelde, Yandex örneğinin tam teşekküllü ve yerele uygun bir ekosistem geliştirmek için önemli bir örnek teşkil edebileceği ve Türkiye gibi ülkelerdeki benzer gelişmeler için değerli içgörüler sunabileceği belirtildi.



Yandex Search hizmetinin yalnızca Rusya'da yaklaşık 80 milyon kişi tarafından düzenli olarak kullanıldığını belirten Popovskiy, "Bölgenin lider arama motoru olmak da dahil olmak üzere geniş bir hizmet ve ürün portföyü sunuyoruz. Aynı zamanda en büyük dijital reklam platformuyuz ve Yandex Cloud, makine öğrenimi ve geliştirme için ölçeklenebilir altyapı, depolama ve gelişmiş araçlar sağlayan güçlü bir bulut platformu sunuyor. Yandex olarak, deneyimimizi Türk toplumu ile paylaşmaya ve Türkiye’nin dijital ekonomisine değerli ve faydalı bilgiler kazandırmaya hazırız" dedi.

Yandex’in ekosistemi Türkiye’ye nasıl faydalı olabilir?

Popovskiy, Yandex ekosisteminin Türkiye ve dijital ortamıyla nasıl yakından ilişkili olabileceği konusuna da değinerek şunları söyledi: "Ekosistemimizi 1997'den bu yana geliştiriyoruz. Rusya'da başarılı bir şekilde gelişmesinin ve büyümesinin nedenlerinden biri, rekabetçi kalmak isteyen tüm piyasa aktörlerini hizmetlerini geliştirme yönünde teşvik eden, piyasa koşullarındaki olumlu değişiklikler oldu. Daha çok çeşit içeren bir teknoloji pazarı, tüketicilere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunar ve işletmeleri hizmet kalitesini artırmaya, fiyatları düşürmeye ve inovasyon yapmaya teşvik eder. Ayrıca işletmeler için daha fazla reklam seçeneği ve daha rekabetçi reklam fiyatları anlamına da geliyor. Teknoloji söz konusu olduğunda daha geniş bir hizmet sağlayıcı seçeneğinin olması, maliyet anlamında daha uygun bir geliştirme yaşam döngüsü ve kendi koşullarını dayatabilecek tek bir oyuncuya daha az bağımlılık riski demektir. Türkiye halihazırda daha rekabetçi bir dijital pazar yaratmak için ciddi miktarda çaba sarf ediyor. Şüphesiz ki bu da tüm pazara fayda sağlayacaktır’’

Türkiye'de yapay zeka teknolojilerinden yararlanma

Popovskiy, Yandex'in bir süredir yapay zeka teknolojilerine yatırım yaptığını ve geliştirdiğini belirtti. Üretken yapay zeka ve sinir ağlarının teknolojik ortamda şu anda en çok konuşulan konular olduğunu, Yandex'in bu teknolojilere yabancı olmadığını sözlerine ekledi. Popovskiy daha sonra Yandex'in yapay zeka hizmetlerine 50 milyondan fazla talep girildiğini ve bu verinin kullanıcıların yapay zeka ile oldukça ilgilendiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Popovskiy ayrıca Yandex'in kendi yapay zeka teknolojilerinden birkaç örnek vererek, bunların Yandex'in çözümlerini yurtdışında nasıl yerelleştirip çoğaltabileceğinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı.



Popovskiy sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''YandexGPT (büyük bir dil modeli) ve YandexART (görüntü ve animasyonlar oluşturmak için metin komutlarını kullanan bir sinir ağı), Yandex'in teknolojik olarak neler yapabileceğine dair harika örnekler oluşturuyor. YandexGPT B2B çözümleri, dünya çapındaki girişimcilerin erişimine açık. YandexART, Türk öğrencilerin veya profesyonellerin, kitap illüstrasyonlarından tiyatro oyunları için arka planlara kadar en çarpıcı fikirleri bile gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek Shedevrum uygulamasının bir parçası olarak dünyanın hemen her yerinde kullanılabiliyor. Yandex'in yapay zeka portföyünde, tescilli bir sinir ağı tarafından desteklenen ve yeni nesil büyük bir dil modeli kullanan bir yapay zeka asistanı da yer alıyor. Bu asistanın arkasındaki teknoloji ve bilgi birikimi, Orta Doğu için Arapça konuşan yeni bir yapay zeka asistanı ve Türk dillerindeki metinler ve çok sayıda ilgili cevap örneği üzerinde eğitilen Kazakça konuşan bir versiyon oluşturmak için kullanıldı."



Popovskiy, Yandex'in Türkiye'deki varlığı konusunda ise "Birtakım hizmetlerimiz bir süredir Türkiye'de başarıyla faaliyet gösteriyor. Arama motorumuz, dijital reklam platformumuz ve harita&navigasyon hizmetlerimiz Türkiye’de halihazırda popüler durumda. Arama motoru ve harita & navigasyon uygulamamızın aylık 4 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor’’ ifadelerini kullandı.

Yandex Hakkında

Yandex, makine öğrenimi ile desteklenen akıllı ürünler ve hizmetler geliştiren bir teknoloji şirketidir. Şirketin hedefi, tüketicilerin ve işletmelerin çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada daha iyi bir şekilde yol almalarına yardımcı olmaktır. Yandex, 1997'den bu yana birinci sınıf, yerel olarak doğru arama ve enformasyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket ek olarak, dünya çapında milyonlarca tüketici için pazar lideri ulaşım hizmetleri, navigasyon ürünleri ve diğer mobil uygulamalar geliştirmiştir.