Yapay zeka ChatGPT Windows'a geldi: Kullanabilmek için önemli bir şart var...

OpenAI, devrim yarattığı sohbet robotu ChatGPT ile çok önemli bir noktaya geldi. Yapay zeka alanında lider durumda olan, üstelik Google ve diğer rakiplerinin ötesinde işlere imza atan şirket, Android ve iOS uygulamalarının ardından ChatGPT'nin Windows versiyonunu da piyasaya sürdü.

Uzun süredir beklenen ChatGPT Windows uygulaması, resmi olarak yayınlandı. Ancak kullanabilmek için bazı şartlar var.

CHATGPT WINDOWS UYGULAMASINI HERKES KULLANAMAYACAK

Aradığınız her şeye en mantıklı şekilde yanıtlar sunan ChatGPT, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki seçenekle karşımıza çıkıyor. Üst, yani ücretli versiyonda tüm sınırların kapısı açılırken, ücretsiz sürümde ise daha eski versiyonları kullanıyor.

Bir süredir hem Android, hem web hem de iOS cihazlarda kullanılabilen ChatGPT, belirli şartlar karşılığında Windows uygulamasına da geldi.

OpenAI, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Windows işletim sistemleri için ChatGPT uygulamasını test etmeye başladığını açıkladı. Şirket, bu test sürecine şu an sadece ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu abonelerinin katılabileceğini belirtti.

Daha gelişmiş bir dil modeli ve özelleştirilmiş GPT’ler gibi avantajlar sunan ChatGPT Plus planının aylık fiyatı ise 20 dolar. Eğer ücretli aboneliğe sahipseniz uygulamanın Windows sürümünü kullanabilirsiniz. Ancak bu aşamada ücretsiz aboneler için henüz atılan bir adım yok.

Buna rağmen OpenAI, her zaman yaptığını yaparak ChatGPT'nin Windows uygulamasını da ücretsiz abonelerin denemesine fırsat verebilir. Zira Sam Altman yönetimindeki yapay zeka şirketi, daha önce yeni modellerin ücretli olmasına rağmen herkes tarafından test edilmesine izin vermişti.

CHATGPT WINDOWS'A NASIL İNDİRİLİR?

Microsoft Store üzerinden ChatGPT'nin Windows uygulamasını indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ancak bunun şu an sadece ücretli aboneleri kapsadığını unutmamanızda fayda var.