Yapay zeka destekli Google Arama testleri başladı

Google, Search Generative Experience (Üretken Arama Deneyimi - SGE) sayesinde Arama motoruna üretken yapay zeka ekleneceğini duyurmuştu. Yapılan yeni açıklamayla birlikte ise bunun açık testlerine başlandığı belirtildi.

Bazı Google kullanıcıları çok farklı arama sonuçları görmeye başlamak üzere. Şirket, arama özelliklerini test etmek için yeni evi olan Search Labs'e erişimi açtığını duyurdu.

Search Labs hala bir bekleme listesine sahip ve Google'ın insanları ne kadar çabuk içeri almayı planladığı belli değil, ancak Google’ın I/O'da Labs'ı duyurduktan iki hafta sonra sınırlı açık testlere başlaması önemli bir adım.

Artık normal aramalarınızda Google'ın meşhur ‘10 mavi bağlantısına’ veya yan taraftaki Wikipedia pençesine erişmek yerine yapay zeka tarafından üretilen birkaç paragraflık bilgi ekranı göreceksiniz. Bu bölümde bağlantılara da yer verilecek. Standart mavi renkli bağlantılar ise daha aşağıda yaşamaya devam edecek.

SGE'ye ek olarak, Labs ayrıca iki özellik daha içeriyor: Arama sonuçlarınızdaki her bağlantının yanına, o bağlantıyı seçtiğiniz Google Sheet'e ekleyecek bir düğme olan Add to Sheets ve özellikle kod yazmanıza ve düzeltmenize yardımcı olmak için geniş bir dil modeli tabanlı sistem olan Code Tips. Eğer bekleme listesine kaydolmadıysanız Search Labs sayfasından kaydolabilirsiniz. Erişim onayı aldığınızda size bir e-posta gönderilecektir.