Yapay zeka özellikleri ile donatılan Iphone 16'da satışlar beklentinin altında kaldı

Apple, yeni yapay zeka özelliklerine büyük umut bağladığı iPhone 16'nın ön satışlarında beklediği ilgiyi göremedi. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple ilk hafta sonunda yalnızca 37 milyon adet iPhone 16 satışı gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12’den fazla düşüş anlamına geliyor.

CNN International'da yer habere göre özellikle iPhone 16 Pro cihazlarına olan talep, iPhone 15’e kıyasla belirgin bir düşüş gösterdi.

Apple, iPhone satışlarındaki durgunluğu aşmak ve tüketicilere yenilikçi bir cihaz sunmak için yapay zeka destekli yeni yazılım özelliklerine güveniyordu. Ancak birkaç lansman etkinliğine rağmen, bu özelliklerin tüketiciler üzerinde beklenen etkiyi yaratıp yaratmadığı henüz net değil. Analist Kuo, daha pahalı olan Pro ve Pro Max modellerine talebin önemli ölçüde azaldığını, daha uygun fiyatlı iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin ise daha fazla tercih edildiğini belirtti. Bu durum, Apple'ın ortalama satış fiyatlarını ve toplam gelirlerini olumsuz etkileyebilir.

Pro ve Pro Max modelleri talep görmedi.

"Temel iPhone modelleri belki de fazlasıyla iyi"

Kuo'nun tahminlerine göre, Apple, ilk hafta sonunda 9.8 milyon iPhone 16 Pro ve 17.1 milyon iPhone 16 Pro Max satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar, geçen yıla göre sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 16 düşüş anlamına geliyor. Buna karşın, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin satışları, iPhone 15'e göre hafif bir artış gösterdi. Analist Angelo Zino da bu duruma dikkat çekerek, "Temel iPhone modelleri belki de fazlasıyla iyi" dedi. Zino, standart cihazların kamera ve işlemci gibi önemli yükseltmeler aldığını ve bu nedenle tüketicilerin daha pahalı modelleri tercih etmediğini belirtti.

Apple’ın büyük umutlar bağladığı yapay zeka özellikleri ise henüz cihazlarda kullanıma sunulmadı. Bu özelliklerin, iOS 18.1’in beta sürümüyle önümüzdeki ay aktif hale geleceği açıklandı. Ayrıca, Apple’ın Çin’de artan rekabetle mücadele ettiği de vurgulandı.

Tedarik zincirinde iyileşme

iPhone 16 Pro modelleri için teslimat süreleri, geçen yıl iPhone 15'e kıyasla daha kısa. Bu durum, Apple'ın tedarik zincirini iyileştirmiş olabileceğini gösteriyor. Canalys analisti Lex Chiew’e göre, daha fazla cihazı daha hızlı üretme kapasitesine ulaşan Apple, bu sayede daha kısa bekleme süreleri sağladı.

Bununla birlikte, Apple henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı. Şirketin önümüzdeki ay açıklayacağı kazanç raporlarında yalnızca yedi günlük ön satış ve 10 günlük normal satış verileri yer alacak. Ancak analistler, yavaş bir başlangıca rağmen iPhone 16’nın önümüzdeki aylarda başarılı olmasını bekliyor, özellikle yılın son üç ayındaki tatil dönemine girilirken.

T-Mobile CEO'su Mike Sievert ise ön satışların ilk haftasında T-Mobile’ın geçen yıl iPhone 15'ten daha fazla iPhone 16 sattığını açıkladı. Analist Dan Ives de, Apple’ın büyük bir tatil sezonu ile birlikte iPhone 16 için güçlü bir satış döngüsü başlatacağını öngörüyor. Ives, CNN’e gönderdiği e-postada, “Bu iş tamamen büyük bir tatil çeyreğiyle ilgili ve bizim görüşümüze göre iPhone 16 için süper döngü başlıyor” dedi.