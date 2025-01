Yapay zeka sürprizleriyle geldi! Galaxy S25 serisi tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri

Beklenen gün geldi ve Samsung, 2025’in amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra, dikkat çeken yapay zeka yenilikleriyle piyasaya sürüldü.

Üç modelden oluşan seri, yeni işlemci yükseltmelerinin yanı sıra, Galaxy AI tarafında önemli yenilikler ve gelişmiş kameralar ile çıkış yaptı. İşte S25, S25 Plus ve S25 Ultra hakkında bilmeniz gereken her şey!

GALAXY S25 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxxy Unpacked’de tanıtılan S25 Plus ve S25, ProScaler ekran teknolojisiyle daha canlı ve net görüntüler sunuyor. Samsung, ProScaler ile görüntü kalitesini %43 oranında iyileştirdiğini belirtirken bu, daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi ve oyun keyfi anlamına geliyor.

Serinin giriş modellerinden S25, 6.2 inç, S25+ ise 6.7 inç ekrana sahip ve her iki cihazın ön ve arka yüzeyi Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. S25 Ultra modeli ise titanyum çerçevesiyle dikkat çekiyor.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak Galaxy S25 serisi, çoklu görevlerde yüksek performans sağlıyor ve kullanıcı deneyimini geliştiren özellikler sunuyor. Galaxy S25 ile yazma, çizim yapma veya ekran paylaşımı gibi yöntemlerle cihazla kolay bir şekilde etkileşim kurulabiliyor. Bu da cihazı daha hızlı ve etkili bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

İşlemci tarafında ise tüm modeller, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite’den alıyor. Oyunlarda ve diğer uygulamalarda sorunsuz kullanıma anlamına geliyor.

Ayrıca bu işlemci, Galaxy ProVisual Engine’in güçlü yapısıyla bir araya gelerek şimdiye kadarki en iyi kamera ve düzenleme deneyimini de beraberinde getiriyor..

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Samsung’un giriş ve orta amiral gemisi modeli Galaxy S25 ve S25+, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen kamerasıyla benzeri görülmemiş fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Arkada yüksek çözünürlük sunan ultra geniş açılı lens ve telefoto lens, her mesafeden veya moddan ince detayları daha iyi yakalamanızı sağlıyor.

Bunun yanında yapay zeka destekli kamera, doğal ve net görünüme sahip portreler çekmenizi sağlarken, aynı zamanda parlak ve belirgin görüntü kalitesine sahip gece videoları çekmenizi, hatta fotoğraf ve videolarınızı düzenlemenizi sağlıyor. Samsung, farklı ışık koşullarını algılayabilen nesneye duyarlı yazılım sayesinde ten rengi ve dokuların doğal ve gerçekçi göründüğünü, Nightography ile gece çekimlerinde rakipsiz olduğunu söylüyor. AI destekli ProVisual Engine sayesinde ultra geçiş çekimlerden telefoto kameraya kadar, her açıdan fotoğraflardaki netlik ve canlılık etkileyici.

GALAXY AI YENİLİKLERİ

Samsung, kendi yapay zeka modeli Galaxy AI için de yeniliklere yer verdi. Unpacked etkinliğinde AI temelinde dikkat çeken özellikler duyuruldu.

One UI 7 arayüzüyle gelen yeni Galaxy S25 serisi, pek çok yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiriyor. İşte onlardan bazıları:

NOW BRIEF

Now Brief, günlük rutinlerinizi anlayarak yapay zeka destekli uyku analizleri ve kişiselleştirilmiş bir özet gösteriyor. Now Brief özelliği ile gün boyunca kişiselleştirilmiş özetler alabilirsiniz. Ayrıca güne başlarken gün boyunca sizi nelerin beklediğinin bir özetini alacağınız, günün sonunda da günlük etkinliklerinize dair analizlere erişebileceğiniz yepyeni bir özellik.

BAS, KONUŞ, GERİSİ YAPAY ZEKADA

Brief özelliğine ek olarak yapay zeka tarafında önemli bir yükseltme daha var. Bir yerlere gitmek için hazırlık yaparken telefola dilediğiniz gibi konuşmanız yeterli. Sadece konuşarak restoran arayabilir ve konumu anında arkadaşınıza mesaj olarak gönderebilirsiniz, üstelik birden fazla uygulama açmanıza gerek kalmadan. Yan düğmeye uzun basarak Google Gemini’yi çağırabilirsiniz.

AI DESTEKLİ PORTRE ÇEKİMLERİ

Fotoğrafçılıkla ilgilenen biriyseniz, Galaxy AI sayesinde artık çok daha iyi portreler çekebileceksiniz. My Filter özelliğini kullanarak fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabilir veya çekim sırasında ya da sonrasında kaydedilmiş fotoğraflardan kendi filtrelerinizi oluşturabilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 & S25+ Özellikleri

Galaxy S25 Plus

Ekran: 6.7 inç QHD+

İşlemci: Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite

Batarya: 4900 mAh

Arka Kamera: 12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto)

Ön Kamera: 12MP

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB

Dayanıklılık: Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka)

Renkler: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Galaxy S25

Ekran: 6.2 inç FHD+

İşlemci: Galaxy'e özel Snapdragon 8 Elite

Batarya: 4000 mAh

Arka Kamera: 12MP (ultra geniş) + 50MP (geniş) + 10MP (3x telefoto)

Ön Kamera: 12MP

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB

Dayanıklılık: Armor Alüminyum çerçeve, Corning Gorilla Glass Victus2 (ön & arka)

Renkler: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

GALAXY S25 FİYATLARI

Samsung Galaxy S25 128 GB: 51.499 TL

Samsung Galaxy S25 256 GB: 55.499 TL

Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB: 63.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri

Ekran: 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 5000 mAh (45w kablolu, 25W kablosuz)

Yazılım: One UI 7.0, Android 15

Boyut ve ağırlık: 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 218 gram

Diğer: Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

GALAXY S25 ULTRA FİYATI

-Galaxy S25 Ultra 256GB: 83.499 TL

-Galaxy S25 Ultra 512GB: 91.499 TL

-Galaxy S25 Ultra 1 TB: 101.499 TL