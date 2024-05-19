Yapay zekanın babası Geoffrey Hinton: İşsizlik artacak, eşitsizlik derinleşecek

"Yapay zekanın babası" olarak kabul edilen bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, yapay zekanın eşitsizlik üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için evrensel bir temel gelir oluşturması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka alanındaki mevcut patlamanın teorik temelini oluşturan sinir ağlarının öncüsü Profesör Geoffrey Hinton BBC'ye verdiği demeçte, her vatandaşa sabit miktarda nakit veren bir sosyal yardım reformuna ihtiyaç duyulacağını çünkü "yapay zekanın çok sayıda sıradan işi almasından çok endişeli olduğunu" söyledi.

Evrensel temel gelir kavramı, devletin tüm bireylere gelirlerine bakılmaksızın belirli bir maaş ödemesi anlamına geliyor. Kimi uzmanlar ise bunun son derece maliyetli olacağını ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmayacağı gibi kaynakları kamu hizmetlerinden uzaklaştıracağını söylüyor.

Yapay zekanın üretkenliği ve zenginliği artıracağını düşündüğünü söyleyen Hinton, "paranın işlerini kaybeden insanlara değil zenginlere gideceği ve bunun toplum için çok kötü olacağı" düşüncesinde.

5 ila 20 yıl sonrası için korkutan senaryo

Profesör Hinton ayrıca insan neslinin tükenmesi düzeyinde tehditlerin ortaya çıkmasından duyduğu endişeyi yineledi. Hinton, yapay zekanın askeri kullanımının yasaklanması olacağını söyledi.

Hinton, “tahminimce bundan 5 ila 20 yıl sonra yüzde 50 bir olasılıkla yapay zekanın kontrolü ele geçirmeye çalışması sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacağız” dedi.

Geçen yıla kadar Google'da çalışan Hinton, yapay zekadan kaynaklanan tehlikeler hakkında daha özgürce konuşabilmek için teknoloji devinden ayrılmıştı.