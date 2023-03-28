Yasaklı yüz tanıma teknolojisi, ABD polisinin hizmetinde

Dünya genelinde yüz tanıma teknolojisi hizmeti veren Avustralyalı yazılım firması Clearview AI, ABD polisinin 1 milyona yakın yüz taraması yaptırdığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Clearview Al Üst Yöneticisi (CEO) Hoan Ton-That, şirketin, ABD polisi için bugüne kadar 1 milyona yakın yüz tanıma taraması yaptığını söyledi.

Clearview AI şirketinin, sosyal medya platformları dahil, birçok farklı yöntemle "izinsiz" olarak elde ettiği 30 milyar civarında görüntüye sahip olduğunu belirten Ton-That, yazılımlarını ABD genelinde yüzlerce polis teşkilatının kullandığını aktardı.

Ton-That, yazılım nedeniyle yapılan yanlış kimlik tespitine ilişkin eleştirilere yönelik, polisin, yüz tanıma sistemini kullanarak yanlış gözaltılar yaptığını kabul ettiklerini, ancak bunun polisin kullanım hatasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Ton-That, Clearview sisteminin doğruluk oranının, sisteme eşleştirilmesi için sunulan fotoğrafın kalitesine bağlı olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin konuşan Miami Emniyet Müdür Yardımcısı Armando Aguilar da sistemi polisin kullandığını doğrulayarak, ekibinin, farklı suçların takibi için sistemi her yıl yaklaşık 450 kez kullandığını ve böylece birçok cinayet vakasını çözdüklerini savundu.

Öte yandan, polisin sistemi kullanımına ilişkin yeterli yasal düzenleme olmadığını savunan insan hakları savunucusu gruplar, yüz tanıma sisteminin veri güvenirliğinin bağımsız uzman ekipler ve mahkeme tarafından test edilmesi talebinde bulunuyor.

New York'ta ceza savunma avukatı olan Kaitlin Jakson, sistemin veri güvenirliğine ilişkin büyük soru işaretleri olduğunu kaydederek, CCTV güvenlik kameraları benzeri karmaşık görüntüler sunan kaynaklardan alınan verilerin doğru olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

Dijital güvenlik savunuculuğu yapan Elektronik Sınır Vakfından (EFF) Matthew Guaragili, Clearview AI firmasının, insanların fotoğraflarını izni olmadan internet üzerinden toplayarak depoladığını belirterek, "Bu, sivil özgürlükler ve medeni haklar için büyük bir sorun ve kesinlikle yasaklanması gerekiyor." dedi.

Clearveiw AI, gizlilik ihlalleri nedeniyle Avrupa ve Avustralya'da birçok kez milyonlarca dolar para cezasına çarptırılmıştı.