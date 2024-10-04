YouTube hesaplarına erişim sorunu! Aboneler banlandı, kanallar silindi

Google'ın popüler video platformu YouTube dünya genelinde hesapları yanlışlıkla banladığını duyurdu. Bazı kanallara erişilemiyor. YouTube hatayı düzeltmek için çalıştığını açıkladı.

Politika ihlalleri nedeniyle yasaklanan hesaplar aboneleri de etkiledi

YouTube, politika ihlalleri nedeniyle yanlışlıkla kaldırılan kanalların ve yasaklanan hesapların farkında olduğunu söyledi. Platform, “kanalları yeniden etkinleştirmek” ve YouTube TV, YouTube Premium ve YouTube Music abonelikleri gibi ücretli hizmetlere erişimi geri yüklemek için aktif olarak çalışıyor.

Kullanıcılar YouTube hesaplarına erişemiyor

Bu hatadan etkilenen kullanıcılar YouTube hesaplarına erişimi kaybetti, video izleyemiyor veya YouTube Music dinleyemiyor. YouTube Premium aboneleri de etkilendi ve bazıları için çalma listeleri ve diğer kayıtlı içerikler şu anda erişilemez durumda.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara mail gönderildi

ABD, Avrupa ve Asya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, hesap yasağı veya kanal kaldırma işlemi hakkında YouTube’dan e-postalar aldı.

YouTube, etkilenen kullanıcılar için bir itiraz süreci sağladı ve birçok rapor, bunun hesap erişimini geri yüklemede başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar, geri yükleme sonrasında çalma listelerinin hâlâ eksik olduğunu bildirdi.

YouTube’un yeni uygulamalarında memnuniyetsizlik artıyor

Bu hata, YouTube’un bir dizi tartışmalı kararının ardından geldi. Geçen ay YouTube, bir video duraklatıldığında bile reklamlar gösteren “Duraklat reklamları” özelliğini tanıttı ve bu durum kullanıcıların memnuniyetsizliğine yol açtı.

Bazı şarkıcıların şarkılarına erişim kısıtlandı

Aynı ay YouTube ayrıca, telif hakları organizasyonu SESAC ile yaşanan yasal anlaşmazlık nedeniyle ABD’de Adele, Bob Dylan ve Green Day gibi ünlü sanatçıların şarkılarına erişimi kısıtladı.

Apple, YouTube uygulamasını kaldırmıştı

Bu arada, bu hafta başlarında Apple, Google’ın uyarısının ardından Vision Pro için tasarlanmış gayri resmi bir YouTube uygulaması olan Juno’yu App Store’dan kaldırdı.