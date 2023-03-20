YouTube’tan Donald Trump kararı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın YouTube hesabı açıldı. Trump’ın kısa bir süre önce de Facebook ve Twitter hesaplarının yeniden açılmasına karar verilmişti.

Donald Trump, YouTube’da henüz yeni bir video paylaşmadı.

YouTube kanalının yasaklanması

YouTube, 6 Ocak 2021 tarihinde başkanlık seçim sonuçlarını bozmak isteyen bir grup tarafından ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından Donald Trump’ın kanalına video yüklenmesini engelledi. Meta ve Twitter’ın aksine YouTube, kanalın bazı videolarını sildi, tamamen yasaklama uygulamadı.