30’a yakın dev marka Galataport sırasında

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Beymen’den Gizia’ya, Vakkorama’dan House of Superstep’e kadar 230 farklı markanın en yeni konseptleri ile yer aldığı AVM’ye girmek için 30’a yakın markanın sırada beklediğini söyleyen Galataport Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, söz konusu markalar arasında Türkiye’ye ilk kez gireceklerin de yer aldığını belirtti. AVM’deki marka miksine son olarak Inditex markalarından Zara ve Osyho dahil olduğunu anlatan Kaymak, her iki mağazanın da önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Toplam 175 bin metrekarelik ticari alana sahip olan Galataport, lüks otel zinciri The Peninsula, modern ve geleneksel markaların yer aldığı Paket Postanesi, İstanbul Modern’in yanı sıra İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 52 bin metrekarelik alışveriş ve yeme içme alanı, 43 bin metrekarelik ofis katlarından oluşuyor. 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip olan Galataport, boğaz kenarında 1,2 km’lik sahip sahil şeridinde aynı zamanda kruvaziyer limanı olarak hizmet veriyor.

Günde 100 bin ziyaretçi geldi

Yapımı 7 yıl süren ve açılışın birkaç kez ertelenen Galataport’un salgın gibi zor bir dönemde düşük doluluk oranları ile kapılarını açtığını hatırlatan İrem Yücel Kaymak, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada açılışla birlikte büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını anlattı. Birçok AVM’nin 3 yılda geldiği noktaya bir yıl gibi kısa sürede ulaştıkları bilgisini veren Yücel Kaymak, “100 bin ziyaretçi ağırladığımız günler oldu. İlk yıl 12 milyon ziyaretçiye ulaştık. Bu, 3 yıllık hedefimizin hemen hemen yarısı demek. Yüzde 50’lik oran ile yoğun bir turist ilgisi oldu. Limanımızda 145 gemi ağırladık. Bu da cirolara yansıdı. Çoğu markamız 3. yılda hedefledikleri gelire ilk yılda ulaştı ve yine birçok markanın Galataport şubesi en iyi ciro yaptığı ilk beş mağaza arasına girdi. Bu önemli bir gösterge. Bir diğer önemli gösterge ise bekleme listeleri. Şu anda 20-30 büyük marka sıra bekliyor. Bunlar arasında Türkiye’ye Galataport’tan açılacak markalar da yer alıyor” dedi.

5 bin istihdama ulaşıldı

Söz konusu gelişmeler Galataport’un yanı sıra Karaköy Bölgesi’nde istihdama da yansıdı. Verilen bilgiye göre ilk yıl 3 bin 500’e çıkması beklenen istihdam şimdiden 5 bine ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre proje bölgede ise 20 bin ilave istihdamın oluşmasını sağladı. Önümüzdeki yıl bahar aylarında hizmet vermeye başlayacak olan İstanbul Modern ve şubatta misafir kabul edecek olan Peninsula ile birlikte bu rakam daha da artacak. The Peninsula Galataport, küresel çaptaki en seçkin otel markalarından olan ve dünyada sadece 10 oteli bulunan The Peninsula markasının 11. oteli olarak öne çıkıyor.

Ofis kiralamaları başladı

Projenin ofis bölümlerinde de kiralamalara start verildi. İrem Yücel Kaymak, “Salgında evden sonrasında hibrit çalışma yaygınlaştı. Sektörün oturmasını bekledik. Şimdi ilk yılın tamamlanması ile yönümüzü ofis kiralamasına çevirdik. 41 bin metrekarelik bir stokumuz var. Talep yüksek. Görüşmeler de başladı” diye konuştu. Önümüzdeki yıl Galataport projesinde yer alan tüm alanlar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Bu da şüphesiz ziyaretçi sayısı ve cirolara yansıyacak. 3. yılda 1,5 milyonu kruvaziyer olmak üzere 7 milyon yabancı ve toplamda 25 milyon ziyaretçi hedefleri bulunduğunu belirten Kaymak, 2023’te ziyaretçi sayısında 20 milyona yaklaşmayı beklediklerini anlattı. Projenin en önemli bölümlerinden biri de kiralanabilir alanın yüzde 40’ını oluşturan yeme-içme alanları. Sokak lezzetlerinde dünyaca ünlü birçok markanı yer aldığı alanda haftasonları yer bulmak zor.

Deniz dolmuş, ocakta faaliyete başlıyor

İrem Yücel Kaymak, Galataport’a deniz ulaşımını da artırmak için çalışmalar yaptıklarını bilgisini verdi. Deniz taksi ve özel teknelerin gelebildiği projeye şimdi de deniz dolmuşu ile ulaşım sağlanacak. Yücel Kaymak, “Şehir hatları ile anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren Anadolu ve Boğaz hattından iki tane deniz dolmuşu ile ziyaretçileri denizden de buraya ulaştırıyor olacağız” dedi. Galataport’ta öne çıkanlar:

● Proje Doğuş Grubu ve Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ortaklığı ile hayata geçti.

● Özelleştirme İdaresi tarafından, 16 Mayıs 2013’te ihaleye çıkılan proje 7 yılda tamamlandı.

● Dövizle ihale yöntemi ile hayata geçtiği için kiralamalar da döviz üzerinden yapılıyor.

● Ortak alan gideri kiraya dahil ediliyor.

● Ortadoğu ve Rus ziyaretçilere kruvaziyer ile birlikte Batı Avrupa ve ABD’li turistler eklendi.

● 100 bine kadar çıkan ziyaretçi sayısı ortalamada 40 binler civarında.

● 3. yılda hedef, ciro ve ziyaretçi sayılarını ikiye katlamak.