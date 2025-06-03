Mısır’a tekstil makineleri ihracatı artıyor

BARIŞ SEDEF

Tekstil sanayisindeki daralma sebebiyle yurtiçi tekstil makine satışları ve ithalatı azalmakla birlikte, sektör firmaları ihracata yoğunlaşarak hedef pazarlarda etkinliklerini artırmaya devam ediyor. 2024 yılında pazar çeşitliliğini yakalayan sektör, ihracatı bir önceki yıla nazaran yüzde 20 artarak 995 milyon dolara çıkardı. Mevcut artışta Mısır, Rusya ve Güney Amerika ülkelerinin öne çıktığının altını çizen Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, “Özellikle Mısır’ a taşınan Türk tekstilcilerin de bu artışa önemli bir katkıları olmuştur. Ayrıca boya apre makine üreticilerimizin globaldeki yüksek rekabet gücü ve kalitesi de tekstil makine ihracatımızı arttırmamızda büyük paya sahiptir. Toplam ihracatımızın yüzde 70’ ini boya apre makineleri sağlıyor.

Hindistan'da Türk malları boykot ediliyor

Ortalama yıllık 28 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen dünya tekstil makine ihracatından ülkemizin aldığı pay yüzde 3. Ayrıca tekstil makine ihracatçısı ilk 10 ülke içerisinde Türkiye, 7’nci sırada yer alıyor” bilgisini verdi.

İhracatta 2025’in ilk 3 ayında ise sektörün yüzde 13 artış kaydettiğini dile getiren Nalbant, “İthalatın ise yüzde 3 azaldığı görülüyor” şeklinde konuştu. ABD pazarının özellikle teknik tekstil üretimlerindeki büyük payı ile tekstil makine sanayisi için fırsatlar barındırdığına vurgu yapan TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, “Aynı şekilde Bangladeş, Pakistan ve Hindistan da avantajlarını koruyarak, hedef pazarlarımız olmaya devam etmektedir. Ancak Hindistan – Pakistan arasındaki siyasi gerilim sebebiyle, Hindistan’ da Türk mallarına uygulanmaya başlanan boykotlar maalesef bu bölgeye yapılan tekstil makine ihracatçılarımızı da olumsuz etkiliyor” dedi.

Tekstil makinesi ithalatında Türkiye 4’üncü sırada yer alıyor

Tekstil makinelerinde ülkemizin ithalat karnesini incelediğimizde ise geçtiğimiz yıl yüzde 21 düşüş gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen yapılan ithalat 1,5 milyar düzeyinde gerçekleşti. İthalatın kırılımları hakkında bilgi veren Adil Nalbant, “536 milyon doları iplik makineleri, 336 milyon dolarlık kısım boya apre makineleri, 187 milyon dolarlık hacim ise yedek parçalardan oluşuyor. Devamında 136 milyon dolarlık dokuma makineleri, 134 milyon dolarlık da örme makineleri ithal edildi. Veriler ışığında ülkemizin dünya tekstil makine ithalatından aldığı pay yüzde 7. Ayrıca tekstil makine ithalatçısı ülkeler içerisinde sırasıyla; ABD, Çin ve Hindistan’dan sonra ülkemiz 4. sırada yer alıyor” bilgisini verdi.