AHKİB, Asya kıtasında fırtına gibi esti

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, nisan ihracatını değerlendirdi. Yılın dördüncü ayında Türkiye geneli sektör ihracatında yalnızca yüzde 0,2’lik artış yaşandığını belirten Tekin, AHKİB’in performansını yüzde 53 artırdığını söyledi. Bu başarının stratejik pazarlama vizyonu ve sahadaki emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan Tekin, birlik üyelerine ve iş ortaklarına teşekkür etti. Nisanda 3 bin 873 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüklerini aktaran Tekin, “Bayan dış giyim 20,3 milyon dolarlık hacimle toplam ihracatımızın yüzde 52’sini oluşturdu. Bunu yüzde 19 pay ve 7,4 milyon dolarla bay dış giyim, yüzde 8 pay ve 3,3 milyon dolarla diğer hazır eşyalar takip etti. Bu tablo bölgemizin kadın modasında söz sahibi olduğunu bir kez daha teyit ederken, tasarım kalitemizin uluslararası alanda takdir gördüğünü açıkça gösteriyor” dedi.



Stratejik açılım başarısı

İhracat verilerini bölgelere göre ele alan Tekin, en yüksek değerlere Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarında ulaştıklarını ifade etti. En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde yüzde 19 artış ve 14,4 milyon dolarla Hollanda’nın birinci sırada yer aldığını dile getiren Tekin, “Hollanda’yı yüzde 19 artış ve 3,2 milyon dolar değerle Almanya, yüzde 51 artış ve 2,5 milyon dolar değerle İspanya takip etti. Özellikle Kırgızistan ve Kazakistan’a yönelik ihracattaki büyük sıçrama, bölgemizdeki stratejik açılımın başarısını gözler önüne serdi. Kazakistan ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 200 kat artarak 1,83 milyon dolara ulaştı. Kırgızistan pazarı ise daha da çarpıcı bir artışla yaklaşık 370 kat büyüme göstererek 1,8 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu iki ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşarak AHKİB’in geleneksel Avrupa pazarlarının dışında da güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu kanıtladı” diye konuştu.