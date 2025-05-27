Markalı çaputun kilosu 133 Euro getiriyor

Tekstili teknoloji, inovasyon ve niteliklendirilmiş insan gücüyle buluşturan Orka Holding, takım elbisede dünya lideri olmayı başardı. Giresun’a değer katan bu örneği çoğaltmak zorundayız

Çaput dediğimiz tekstil sektörü… Hani birinci sanayi devrimini başlatan dokuyan mekik ile ekonomilerin ilk lokomotifi olan sektör. Bizde ise istihdam dostu olmasına rağmen fazlaca itip kalktığımız tekstil sektörü… Şimdi başı dertte ve neredeyse sahipsiz bırakılmış sektörlerimizden…

Hatırlıyorum bundan 10 yıl önce Mehmet Şimşek; “çaput sektöründen çıkıp uzay işine girmeliyiz” demiş ve ben de itiraz etmiştim; “İyi de son ütücü, remayözcü, overlokçu hanımı tezgâh başından alıp uydu montajına koymak için gereken 50 yıllık teknolojik eğitim olmadan bu nasıl mümkün?”

Savunmanın ihraç değerini aştı

Cuma günü Giresun’daydım. Orka Holding’in teknolojik üretim üssüyle Avrupa’nın liderliğine tırmandığı, yapay zekâlı ve robotik fabrikasının temelini attık. Erkek modasının devi Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; inanılması güç bir rakam paylaştı bizimle…

“Bugün Almanya’dan ithal lüks otomobil markasının kilogram değeri 43 Euro. Bizim takım elbisede Almanya’ya yaptığımız ihracatta kilogram birim değerimiz 133 Euro’ya ulaştı. Bu rakamları gümrük beyannameleri ile ispatlarız.” Unutmadan; savunma sanayimizin ortalama ihraç kilo fiyatı 75 euro.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Tekstilde değere dair…

Bunu nasıl başardılar?

Nicelikten ziyade, niteliğe önem vererek… Teknolojiyi üretime katarak… Türkiye’nin katma değerli ihracat için sektörlerinden vazgeçmesi gerekmiyor. Hangi sektör olursa olsun, inovasyon, teknoloji ve küresel vizyonu devreye aldığınızda dünyaya kafa tutabiliyor. Üstelik YZ katkısı da cabası…

Bu başarı çoğaltılabilir mi?

Elbette… Süleyman Orakçıoğlu bu soruya şu cevabı veriyor; “Yeter ki sektör ayrımı yapmayın, inovatif projelere destek verin.” Nitekim teknoloji ve YZ yanı sıra bunu başaracak insanları eğitirsen, çaputtan global ligin lideri çıkabilir. Giresun’da 20 bin kişiyi eğitmeleri, bunun somut delili…

not/ Yapay zekâlı terzi çağı

Sanayi, bir şeyden çok üretmektir. Konfeksiyon ise tekstilde bu çoklu üretimin ifadesi… Oysa terzilik; kişiye özel ölçülerle, farkı beden, kalıp, tarz ve kumaştan “birer adet” üretmeyi anlatır. Hele ki “haute couture” denilen milimetrik duyarlılıkta üretim takım elbise, küçük bir servete dönüşebiliyor.

Orka Holding’in yapay zekâ destekli üretiminde, binlerce farklı düğme, tela, astar, kumaş; kişilerin talepleriyle şekillenerek, “yapay zekâlı terzi” vasıtasıyla müşteriye ulaştırılabiliyor. Bu ileri düzey kişiselleştirme kabiliyeti, Giresun’daki bir fabrika çıktısını, savunma ürününden değerli yapabiliyor.

Süleyman Orakçıoğlu bu avantajı; “lükse demokrasi getirdik” diye izah ediyor; “lüksü ulaşılabilir hale getirmeyi teknoloji, inovasyon ve nitelikli insanlarla başarabildik.” Aklıma Japon Uniqlo CEO’sunun sözü geldi; “Bizim rakibimiz Apple, zira onlar da teknoloji üretiyor, biz de teknoloji üretiyoruz.”