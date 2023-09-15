EKONOMİ/BURSA

Ekolojik tekstillerin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek amacıyla UTİB tarafından gerçekleştirilen Ekolojik Tekstiller UR-GE projesi, devam ediyor. Son olarak İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Arnavutluk ve Belarus'tan yaklaşık 70 kişilik alım heyetinin Bursa'da ağırlandığı etkinlik, tekstil sektörünün önde gelen firmalarının ürünlerinin sergilendiği ve yoğun katılımın olduğu iş görüşmelerine sahne oldu. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründeki katma değerli ihracatı artırdığını dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Sadece en iyi ürünü üretmek yeterli değil, rekabetçiliği artırmak için çevreci ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. UR-GE projesi kapsamında küme üyesi firmalarımıza gelişmiş ülkelerin standartlarında eğitim veriliyor. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ile çevreci üretim anlayışının günümüzde artık zorunlu hale geldiğini de özellikle belirtmek isterim. Tekstil sektörümüz, küresel pazarlardaki konumunu güçlendirirken bu alım heyeti organizasyonu da ihracat kapasitesini daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.