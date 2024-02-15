TechXtile Start Up Challenge’da finalistler belli oldu

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’nin tekstil temalı girişimcilik programı TechXtile Start Up Challenge’da finalistler netleşti. Bu yıl beşinci kez düzenlenen programda yoğun bir eğitim ve eleme sürecinden geçen girişimciler finale kalabilmek için Değerlendirme Kuruluna sunumlarını yaptılar. Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıya 23 ilden 22 girişimci katılarak, kendilerine ayrılan süre içerisinde sunumlarını yaptılar. Türkiye’nin önde gelen ve alanlarında isim yapmış kişilerden oluşan jüri üyelerinin projelere yönelik sorularını da cevaplayan girişimciler, finale kalmak için büyük gayret gösterdiler. Fikir aşamasındaki girişimleri kapsayan Level Up kategorisinde 10, Girişimleri ticarileşme aşamasında olan fikirlerin yer aldığı Scale Up kategorisinde ise 9 proje jüriden geçer not alarak finalde birincilik için yarışma şansını yakaladı.

Büyük final 5 Mart 2024’te

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Start Up Challenge ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde girişimcilik ekosistemini oluşturmak ve girişimcileri sektöre kazandırmak istedikleri belirterek, “Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki tek tekno-girişim programını gerçekleştiriyoruz. En büyük arzumuz girişimcilerimiz ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak, artan rekabet ve sürekli yenilenen piyasa koşullarında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine öncülük etmek. Bu program beş yıldır sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimiz için oluşturulmuş bir fırsatlar platformudur” diye konuştu.

TechXtile Start-Up Challenge’ın Level-Up Kategorisinde Finale Kalan 10 Proje

1. Ecoshieldpro (Çevre Dostu Koruyucu Giysi Tasarımı)

2. ElectroDr - EMF Koruyucu Tekstil

3. Leatver

4. MeryoMela

5. Pilotlara Yönelik İç Giysi Tasarımı

6. Red Tag - Co2 Salınımı-Su Tüketimi Bilgi Etiketi ve Mobil Uygulama

7. Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi

8. TextID

9. Üniforma Marketi

10. Wapp

TechXtile Start-Up Challenge’ın Scale-Up Kategorisinde Finale Kalan 9 Proje

1. Evrim VRB - Beyanname Veri Birleştirme ve Dahilde İşlem Belge Takibi

2. Harcy

3. Healty Race – Smart Textile ECG

4. Kitosan Esaslı Bileşimler İle Fonksiyonelleştirilmiş Tekstil Yüzeyleri

5. Tekstil Sektörü Bazlı Lazer İşaretleme Cihazı + Entegrasyon Yazılımı

6. Textil Derz Bandı

7. Urth

8. Waste to Rainbow

9. Yıkanabilir Regl Külodu (LUUFS)