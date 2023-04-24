Temiz kömür teknolojileri 2 günlük zirvede tartışılıyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Kömüre dayalı elektrik üretiminde temiz teknolojilerin kullanımına yönelik olarak düzenlenen 2 günlük zirve Ankara’da başladı. KÖMÜRDER tarafından düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, yerli kömüre dayalı santrallerde karbon tutulmasını sağlayan teknolojilere 2030 yılına kadar geçilmiş olacağını belirtti.

Konuşmasında Türkiye’nin ve Dünyanın elektrik üretiminde kömürün ciddi ağırlığı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin 21 milyar tonluk kömür rezervi ile önemli bir yerli kaynağa sahip durumda bulunduğunu anlattı. 2015 yılında 60 milyon ton yerli kömür üretiminin salgında azaldığını, 2022’de ise artışla ulaşılan en yüksek seviye olan 100 milyon tonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Kömür santrallerinin çevreye etkisinin azaltılması yönünde, Türkiye Ulusal Enerji Planı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Erdoğan, “Biz de yerli kömür üreticileri olarak karbon yakalama teknolojileri kullanarak üretim yapan yerli kömür santrallerini İnşallah 2030 yılına kadar sisteme dâhil etmeyi öngörüyoruz. Belirlenen hedeflere göre; mevcut kömür santrallerinin elektrik üretimine devam edilecek ve bu santrallerinin enerji üretim oranını temiz kömür teknolojileri ile harmanlayacağız. Üreteceğimiz yerli kömürle hem temiz kömür enerjisini yaygınlaştıracağız hem de ekonomik büyümeye destek sağlayacağız” diye konuştu.

Madenciliğin ve yerli kömür üretiminin 2023 yılında da artmasını beklediklerini aktaran Erdoğan, 2053 için verilen net sıfır emisyon hedefine uygun şekilde, ısınma ve sanayide kullanılan kömürün karbon ayak izini azaltmak için de çalıştıklarını kaydetti.

Maden ve elektrik üretim şirketlerinin, karbon ayak izini azaltma amaçlı olarak sahalarına güneş enerjisi santralleri de kurduğunu söyleyen Erdoğan, yenilenebilir enerji santrallerinin sisteme entegrasyonunda fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin etkisinin olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında Amasra maden kazasında hayatını kaybeden kişileri de anan Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliği alanında teknolojik gelişmeleri takip eden, güvenliği artıran çalışmalar içinde olduklarını hatırlattı. Yerli kömürün enerji bağımsızlığı açısından da önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, “Demir-çelikten çimentoya; kimya endüstrisinden kâğıt üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip, kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağı. Artan enerji krizi ile özellikle Avrupa ülkelerinde kömürün kullanım alanındaki artışı devam ediyor. Günlük hayatta kullandığımız pek çok teknolojik ürünün kaynağı bu sektörden besleniyor. Hedefimiz açık ve net. Kömürün geleneksel kullanım alanlarını ileri teknoloji ile dönüştürerek üretimdeki pazar payını artırmak” diye konuştu.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 2 gün olarak düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesinde yerli ve yabancı uzmanlar ile sektör temsilcileri, yeni teknolojilere yönelik olarak kapsamlı sunuşlar gerçekleştirdi.

Bu arada, toplantının açılış konuşması sırasında, bir çevre örgütü imzalı döviz açan bir kişi, kömür üretimi ve kullanımını protesto etti. Slogan atan protestocu salondan çıkarıldı.