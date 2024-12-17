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Bodrum’un milyon dolarlık oteli belediye tarafından mühürlendi

Bodrum'un en lüks otellerinden biri olarak bilinen ve geçmişte “Paramount” adıyla hizmet veren otel, bu kez “The Plaza Bodrum” adıyla hizmet vermeye başlayacakken ÇED raporu iptal edilince, belediye tarafından mühürlendi.

Haber Merkezi
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Bodrum’un milyon dolarlık oteli belediye tarafından mühürlendi
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itirazlar sonucunda mühürlenen otelin geleceği belirsizliğini koruyor. Raporun iptal olma gerekçesi olarak ise tesiste izinsiz büyütme, oda ekletme olduğu öne sürüldü. Bodrum’un prestijli turizm tesislerinden biri olan otelin sahibinin ise Sezgin Baran Korkmaz olduğu öğrenildi.

Otelin yeniden hizmet verip vermeyeceği bilinmiyor

Lüksü ve yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin eurodan başlayıp 30 bin euroya kadar çıktığı öğrenildi. Turizm sektöründe büyük yankı uyandıran mühürleme kararı sonrası, otelin yeniden hizmet verip veremeyeceği merakla bekleniyor.

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