“Bolu’da Ticaretin Kalbi: Turizm” Çalıştayı, Bolu’nun sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin turizm sektörüyle nasıl daha etkin bir şekilde buluşturulabileceğine dair yol haritasını oluşturmayı ve Turizm faaliyetlerinin ticari faaliyetler üzerindeki etkisini vurgulamayı amaçlıyor.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar’ın Moderatörlüğünü yaptığı çalıştay, Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Resul Deveci başta olmak üzere sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılımı ile gerçekleştirildi. Çalıştayda kentin, dört mevsim turizmine uygun coğrafi konumu, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip olduğu belirtilerek bu potansiyelin daha etkin kullanılması, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir turizm ekonomisinin inşa edilmesi için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı