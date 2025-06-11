Oteller çifte bayram yaptı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Bayramda iç talebin yükselmesi, turizm bölgelerinin yüzünü güldürdü. Hemen tüm sahil bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90’ı buldu. Kurban Bayramı’nın Almanya’da kutlanan dini bayram ile benzer döneme denk gelmesi, Türkiye turizm sektöründe önemli bir hareketlilik yarattı. Antalya’da gurbetçilerin etkisi görülürken, kapıda vize uygulamasıyla Yunan adaları, bu yılda Türk turistin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tatilin süresinden çok maliyetinin belirleyici olduğunu vurgulayan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, iç pazardaki tatilcilerin ekonomik şartlara göre hareket ettiğini ifade etti. Tatilin 4,5 günle sınırlı kalmasının büyük bir kayba neden olmadığını belirten Yavuz, zaten iç pazarın 4,5 günlük tatil yaptığını dile getirdi. Yunan adalarında feribot kuyrukları oluştuğunu, bayram döneminde yaklaşık 100 bin kişinin adaları gittiğini belirten Yavuz, en çok Sakız Adası’nın tercih edildiğini ifade etti.

Gurbetçi de tatile geldi

Ramazan Bayramı’nda tatile gitmeyenlerin Kurban Bayramı’nda tatile çıktığını vurgulayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Özellikle Antalya içi Lara bölgesi ve Belek bölgesindeki doluluklar yüzde 95-100’lere ulaşmış durumda. Yabancı turistlerin talepleri ise devam ediyor. Başta İngiltere, Polonya, Almanya, Rusya ve merkez Avrupa ülkelerinden konuklarımız Bodrum’u tercih ediyor” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Müslüman ve Hristiyan bayramlarının aynı döneme denk gelmesiyle birlikte Antalya’da ciddi bir turist artışı yaşandığına dikkat çekti. Kavaloğlu, “Almanlar başta olmak üzere Rus, İngiliz, Polonyalı ve Hollandalı turistlerin ilgisi yoğun oldu. Ayrıca gurbetçi vatandaşlarımız da bu dönemi Türkiye’de geçirmeyi tercih etti” diye konuştu. Sezonun genel durumuna da değinen Kavaloğlu, geçen yılki ziyaretçi sayılarını koruduklarını ancak her sezonun artık daha zorlu geçeceğini belirterek “Haziran sonu itibarıyla pozitif rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki artık kolay sezonlar yok, her yıl daha planlı ve stratejik çalışmamız gerekiyor” dedi.

En çok Ege tercih edildi

Türkiye’deki otellerin bayram süresince yüzde 100 doluluk rakamlarına ulaştığını ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sektörün Kurban Bayramı’nda istediği doluluklara ulaştığını kaydetti. İşler şu bilgileri verdi: “Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz; Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Pamucak, Seferihisar, hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu taştı diyebiliriz. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme, Foça bölgesi bayramın ikinci ve üçüncü günleri yüzde 100, birinci ve dördüncü günlerinde ise yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Toplamda da yüzde 95 doluluk oranı yaşandı. Aynı şekilde diğer bölgelerimizde de doluluklar yüzde 90-95 dolaylarında geçti. Tam da sezonun başladığı bu dönemde Kurban Bayramı sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi. Kurban Bayramı’nı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla kapattık. En çok ilgi gören bölgemiz, Ege Bölgesi oldu. Hemen bunun arkasından onların Yortu Bayramı dediğimiz bir bayramı geliyor. Bu bayramla beraber yine yurt dışı rezervasyonlarımızda yukarı doğru bir ivme ile artış görüyoruz.”

Alternatif rotalar da ilgi gördü

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, Pamukkale’de bayram tatili boyunca yoğunluk yaşandığını dile getirerek, tatil dönemi kısa olmasına rağmen bölgeye yerli misafirlerin akın ettiğini belirtti. Karadeniz’de özellikle Uzungöl’de otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken günübirlik ziyaretçi sayısında da yoğunluk yaşandı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının bayramda yüzde 80’e ulaştığını söyledi.