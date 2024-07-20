İngilizler için en hesaplı aile tatilinde Marmaris zirveyi kaptırdı

İngiltere’de Post Office'in yayımladığı Aile Tatili Raporu (Travel Money Family Holiday Report), listesinde 10 maddede hazırlanan listenin ilk sırasında geçen yıl Marmaris bulunurken, yerini Bulgaristan’daki Sunny Beach'e kaptırdı.

Sunny Beach, Marmaris'ten daha uygun fiyatlı olurken, aile tatili için en hesaplı lokasyon oldu.

Independent haberine göre, yeme-içme, güneş kremi gibi fiyatların 10 temel maddede derlendiği liste, İngilizler aileler en uygun fiyatları lokasyonları sıralıyor.

7 sterlin farkla zirveyi kaptırdı

Aile Tatili Raporu'nda 10 maddenin toplamına bakıldığında, 110 sterlinin hemen üzerinde (yaklaşık 4 bin 700 TL) bir fiyatla Sunny Beach, 7 sterlin daha az farkla Marmaris’in önüne geçti. Listenin diğer sıralarında Algarve, İbiza ve Lanzarote gibi 15 tatil beldesi bulunuyor.

Çalışmada, geçen yıla göre Türkiye'deki enflasyonla artan fiyatların 10 maddede yüzde 17,6 oranında yükseldiği görüldü.

Sunny Beach'te geçen yıla göre artış yüzde 9,8 olurken, fiyat karşılaştırmalarında daha uygun oldu.

Örneğin, Sunny Beach'te bir şişe bira Marmaris'ten 1,50 sterlin (yaklaşık 64 TL) daha ucuza satılırken, bir güneş kremi 4,23 sterlin (yaklaşık 180 TL) daha ucuz. 4 kişilik bir ailenin üç çeşit yemek, içki ve içecekten oluşan menüsü de Bulgaristan’da 4,23 sterlin daha uyguna satılıyor.

Tatile giden bir ailenin her akşam dışarıda yemek yemesi halinde tatil boyunca Marmaris’e göre 29,61 sterlin (yaklaşık 1260 TL) daha az harcayacağı hesaplandı.

Enflasyon, 4 tatil bölgesini etkilemedi

Listedeki tatil beldeleri güzel sahillerinin yanında çocuklar için de çeşitli aktiviteler içeriyor.

İbiza'ya gitmeyi düşünenlerin listedeki 10 madde için ortalama masrafı Sunny Beach'in iki katını bulurken, İspanya’daki Balear Adaları bu 10 madde için 229 sterlin (yaklaşık 9 bin 770 TL) ile listedeki en pahalı tatil beldesi oluyor.

Listede enflasyon öne çıkarken, tatil beldelerinin yüzde 75'inde fiyatların arttığı görüldü. 16 beldenin 5'inde fiyat artışı yüzde 10'un üzerinde olurken, Marmaris, İbiza, Korfu, Madeira ve Algarve en yüksek fiyat artışları olan tatil bölgeleri oldu. 4 tatil beldesinde ise fiyatlar düştü.