İstanbul'a gelen turist sayısı arttı

İstanbul'a şubatta gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 1 milyon 84 bin 33 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 2 ayında 2 milyon 273 bin 860 yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yıl şubatta 956 bin 482 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, bu şubatta yüzde 13 artışla 1 milyon 84 bin 33 yabancıyı ağırladı.

Kente şubatta 1 milyon 80 bin 227 kişi hava, 3 bin 806 kişi deniz yoluyla ulaştı. İstanbul'a hava yoluyla gelenler geçen yıla göre yüzde 13, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 16 artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'ndan 1131, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 307 bin 187, İstanbul Havalimanı'ndan 771 bin 909 kişi şubatta İstanbul'a giriş yaptı.

Kente, Tuzla Limanı'ndan 1856, Zeytinburnu Limanı'ndan 1018, Ambarlı Limanı'ndan 274, Haydarpaşa Limanı'ndan 596, Pendik Limanı'ndan 54, Marmara Limanı'ndan ise 8 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 71,21’i İstanbul Havalimanı'nı kullanırken, yüzde 28,34’ü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Şubatta Ruslar ilk sırada

İstanbul'a şubatta gelen yabancı ziyaretçiler arasında 149 bin 906 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 76 bin 601 turistle Almanya, 58 bin 976 turistle İran, 42 bin 240 turistle Fransa, 39 bin 587 turistle İngiltere, 33 bin 196 turistle ABD, 29 bin 920 turistle İsrail, 26 bin 202 turistle Özbekistan, 25 bin 184 turistle Irak, 23 bin 66 turistle Hollanda takip etti.

İstanbul'u şubatta ziyaret edenlerin yüzde 13,83'ünü Ruslar, yüzde 7,07'sini Almanlar, yüzde 5,44'ünü İranlılar, yüzde 3,90'ını Fransızlar, yüzde 3,65'ini İngilizler, yüzde 3,06'sını Amerikalılar, yüzde 2,76'sını İsrailliler oluşturdu.

Solomon Adaları'ndan 1 kişi ziyaret etti

Şubatta İstanbul'a 193 ülkeden turist gelirken, kenti, Solomon Adaları, Papua Yeni Gine, Saint Vincent ve Grenadinler'den birer, Bhutan, Laos ve Doğu Timor'dan ikişer kişi ziyaret etti.

İstanbul'a, 2019'un Şubat ayında 984 bin 689, 2020'nin aynı döneminde ise 962 bin 151 yabancı turist geldi. Şubat 2021'de kente gelen turist sayısı ise 350 bin 913 oldu.