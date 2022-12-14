Konaklamada yüzde 2 vergi dönemi 1 Ocak 2023'te başlıyor

Konaklama vergisi uygulama genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) olarak tanımlandı.

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Tebliğde Cumhurbaşkanı'nın, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olduğu belirtildi. Tebliğe göre konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin 5 bin TL'lik konaklama hizmeti için yüzde 2 oranına denk gelen 100 TL konaklama vergisi alınacak. 5 bin TL'den yüzde 8 oranında yani 400 TL KDV ayrıca alınacak. Böylece ödenmesi gereken toplam tutar 5 bin 500 TL olacak.

1 Ocak 2023'ten itibaren hayata geçecek

İlk olarak 1 Nisan 2020'den itibaren uygulanacağı açıklanan konaklama vergisi, pandemi nedeniyle önce 2021 başına, daha sonra 2022 başına ertelenmişti. 2022'de tekrar ertelenen vergi 1 Ocak 2023’ten itibaren hayata geçecek. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden muaf olacak.

Sektör temsilcileri erteleme istiyordu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, konaklama vergisinin 2023 başında devreye girmesinin tur operatörleri ile oteller arasında fiyat anlaşmazlıklarına neden olabileceği ve sektöre ek bir yük oluşturacağı gerekçesiyle, kararın ertelenmesini istiyordu.