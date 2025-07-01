TÜRSAB'dan Yapı Kredi ile işbirliği anlaşması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB), yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB ve Yapı Kredi arasında seyahat acentelerinin bankacılık hizmetlerinden avantajlı şekilde yararlanmasını sağlayacak işbirliği protokolü hayata geçirildi.

TÜRSAB Genel Merkez binasında imzalanan anlaşma kapsamında banka, birlik üyesi seyahat acentelerine özel bankacılık ürün ve hizmetleri sunacak.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, yarım asrı aşan geçmişleriyle Türkiye'nin en köklü turizm meslek örgütü konumunda bulunduklarını belirtti.

İşbirliği yaptıkları kurumlarla üyeleri için avantajlı anlaşmalar yaptıklarını aktaran Eker, "Bu anlaşmalardan bir tanesini de bugün Yapı Kredi ile gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eker, seyahat acentelerinin ülke turizminin gelişimi noktasında hayati role sahip olduğuna işaret ederek, "Yapı Kredi'ye, üyelerimize diğer bankalara göre, rekabetçi pos oranı, teminat mektubu ve ücretsiz sunduğu hizmetler için teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı Yönetim Başkanı Turan Karadeniz de müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve özel hizmetler sunduklarını anlatarak, işbirliğiyle Türkiye'nin turizmini desteklemekten dolayı gururlu olduklarını vurguladı.

Seyahat acentesi temsilcilerinin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktan memnuniyet duyduklarına dikkati çeken Karadeniz, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz çözüm ve hizmetlerimiz ile seyahat acentelerimizin işlerini daha kolay ve verimli şekilde sürdürebilmelerine destek oluyoruz. Bu özel indirim ve avantajlarla turizm gibi yüksek potansiyele sahip bir alanda sektöre değer katacağımıza inanıyoruz. İhtiyaçları anlayan, sektörel dinamiklere uygun ürün ve hizmetler geliştirerek, seyahat acentelerine özel sunduğumuz ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de katkı sunmayı sürdüreceğiz. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de tüzel müşterilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."