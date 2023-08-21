Rublenin değer kaybı, Rus turisti kamçıladı

SELENAY YAĞCI

Rusya’nın cari fazlasındaki düşüş ile yaklaşık yüzde 40 devalüasyona uğrayan rublenin geçen hafta yaşadığı değer kaybı gözleri turizme çevirdi. ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, geçen hafta “Dolar ve Euro hızla artarken, Rusya’dan yurt dışına tatile gitmek lüks haline geliyor” açıklamasını yapmıştı.

Ancak artan faiz oranları ve rublenin değer kaybı, Rusların yurt dışında tatil yapma isteklerini daha da kamçılamış görünüyor. Son veriler, Rusların özellikle sonbahar döneminde önceki yıla göre daha fazla yurt dışı tatil yapacağını gösteriyor. İstanbul ise sonbaharın en popüler destinasyonu konumunda bulunuyor. Rusya’nın ulusal havayolu şirketi Aerofl ot, İstanbul’a gerçekleştirdiği doğrudan uçuşları kış döneminde de sürdüreceğini bildirirken yine Aerofl ot’un indirimli markası Rossiya da Soçi’den İstanbul, Dalaman ve Antalya seferlerine 14 Ağustos itibariyle yeniden başladı. Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl 2,5 milyon turistin Türkiye’ye gittiğini ve yıl sonu itibariyle bu sayının 5 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

“Yılın kalanında da ilgi devam eder”

Ruslar azalmayan, hatta artan ilgisini Türkiye’deki sektör temsilcileri doğruluyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yılın kalan dönemi için Rusya’dan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Türk turizmi için Rusya vazgeçilmez bir kaynak pazar olmanın yanında Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek” dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ise Antalya’nın bu yıl Rusya pazarında 2019’un yüzde 50’sine ulaşacağını söyledi. Bundan sonra krizsiz bir turizm olmayacağını, risklerin ve krizlerin yönetildiği bir sektör haline geldiğini belirten Yağcı “Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik sıkıntı ve ekonomik zorlukların özellikle Rusya’nın kendi ekonomisine etkisi büyük oldu. Geçen yıla kıyasla dolar ve Euro karşısında yüzde 60-70 değer kaybeden bir ruble var. Fiyatları aynı bıraksak dahi rublenin değer kaybından dolayı tatil fiyatları zaten yüzde 60-70 artıyor. Son 6-7 yılda 4-5 kriz yaşadı turizm sektörü. Bu nedenle bu sektöre yeni yüklerin gelmemesi lazım” diye konuştu.

■ Türkiye, 2024 rezervasyonlarında ikinci sırada

Rusya’da sonbahar rezervasyonlarında yurtdışı rezervasyonların payı yüzde 9 artarak yüzde 44,8 oldu. İstanbul, yurtdışındaki en popüler destinasyon olmaya devam ediyor. Otel rezervasyonlarının yüzde 7,3’ü İstanbul’a yapılıyor. ANEX Tour, Pegas Touristik gibi tur şirketleri, Rusya’da önümüzdeki yıl için de erken rezervasyon taleplerinin geldiğini belirtti. Rus turistlerin odaklandığı destinasyonlar ve oteller ise iyi indirim verip satışlarını erken tutanlar oldu. En fazla erken rezervasyon yapılan ülkeler ise sırasıyla, Tayland, Türkiye, Mısır, BAE, Sri Lanka ve Küba.