Samsun’da kenevir dokumacılığı gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Türkiye’nin kenevir ekim merkezi olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde katma değerli ürünlere dönüşüyor. Yaptığı çalışmalarla kenevir dokumacılığının gelişimine önemli katkılar sunan atölyede üretilen ürünlerin ünü de giderek artıyor. Kenevirden üretilen ceket, gömlek, elbise, pantolon, ev tekstili, aksesuar ve çanta gibi ürünlere sadece Türkiye’den değil yurt dışından da yoğun talep oluyor.

Kenevir ipleri kadınların elinde şekilleniyor

İlkadım ilçesinde Sevgi Gölü yanında yer alan atölyede sadece kadınlar istihdam ediliyor. Bir yönüyle kadın istihdamını destekleyen proje unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinden olan kenevir dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli rol oynuyor.

Kimyasal hiçbir katkı maddesi içermeyen organik, dayanıklı ve sağlıklı olması ile bilenen kenevir kumaşı yetenekli kadınların ellerinde göz kamaştıran ürünlere dönüşüyor. Osmanlı zarafetinin geleneksel motiflerle harmanlanarak üretilen özgün ürünler, anti bakteriyel özelliği nedeniyle de birçok kişinin tercihi oluyor. Kenevir ürünleri yazın serin kışın sıcak tutan özelliği ile de tüketiciye hitap ediyor.