Turist sayısı Nisan'da yüzde 29 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artışla 3,32 milyon oldu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %27.51 artışla 9.53 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk dört ayında Rusya Federasyonu %134.94 artış ve 1.15 milyon kişi ile ilk sırada yer alırken; bu ülkeyi %18.74 artış ve 966,336 ziyaretçi ile Almanya, %17.45 artış ve 797,956 ziyaretçi ile de Bulgaristan izledi. Bu ülkeleri 623,567 kişi ile İran ve 529,543 kişi ile İngiltere takip etti.