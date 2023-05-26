Turist sayısı Nisan'da yüzde 29 arttı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 arttı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artışla 3,32 milyon oldu.
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %27.51 artışla 9.53 milyon olarak gerçekleşti.
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk dört ayında Rusya Federasyonu %134.94 artış ve 1.15 milyon kişi ile ilk sırada yer alırken; bu ülkeyi %18.74 artış ve 966,336 ziyaretçi ile Almanya, %17.45 artış ve 797,956 ziyaretçi ile de Bulgaristan izledi. Bu ülkeleri 623,567 kişi ile İran ve 529,543 kişi ile İngiltere takip etti.