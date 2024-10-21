Türkiye’nin ilk yatırım fonu 100 milyar liranın üzerinde büyüklüğe ulaştı

"TI1 – İş Portföy Para Piyasası Fonu", 108,3 milyar lira büyüklüğe ulaşarak Türkiye'de 100 milyar lira eşiğini aşan lira yatırım fonu oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası tarafından 1987'de, dönemin mevzuatı kapsamında "Likit Fon" türünde kurulan ve yatırımcılara küçük birikimlerle de günlük getiri elde etme imkânı sunan, sonrasında değişen düzenlemeler sonucunda İş Portföy'e devredilmesinin ardından para piyasası fonu adını alan yatırım fonu, birçok ilke imza attı.

Türkiye İş Bankası Grubu'nun portföy yönetimi iştiraki İş Portföy bünyesinde yer alan yatırım fonu TI1 - İş Portföy Para Piyasası Fonu, 100 milyar lira eşiğini (108,3 milyar lira) aştı.

Yatırım fonları her bütçeye uygun ve kolay erişilebilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, 2000'de kurulan İş Portföy'ün, ilk günden bu yana farklı yatırım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sermaye piyasalarının her alanına yatırım yapan çok çeşitli yatırım fonları kurarak geniş ürün yelpazesini birikim sahipleriyle buluşturduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, teknoloji gibi dönüşüm alanlarındaki fırsatları da yatırım fikirlerine dönüştürdüklerine işaret eden Sezercan, getiri potansiyeli barındıran bu özgün temalı yatırım fonlarını her bütçeye uygun ve kolay erişilebilir bir şekilde yatırımcılara sunduklarını vurguladı.

"Para piyasası fonları risk almadan reel getiri yaratma imkânı sunuyor”

Sezercan, "Cumhuriyet tarihi boyunca ülke ekonomisinin gelişimine çok yönlü katkılar sunan Bankamızın 100. yılını kutladığı bir dönemde İş Bankası tarafından kurulmuş Türkiye'nin ilk yatırım fonunun böyle bir ilke imza atması, İş Portföy olarak parçası olduğumuz İş Bankası Grubunun sermaye piyasalarındaki önemini ve etkinliğini hatırlatması açısından gurur verici bir gelişme " ifadelerini kullandı.

Son dönemde uygulanan para politikaları ile birikim sahiplerinin liraya yöneliminin arttığını kaydeden Sezercan, şunları kaydetti:

"Para piyasası fonları bir yandan nakit yönetimi açısından şirketler tarafından ilgi görürken, diğer yandan da bireyler açısından risk almadan reel getiri yaratma imkânı sunuyor. TI1-İş Portföy Para Piyasası Fonu da yılbaşından bu yana yüzde 45,78 ile enflasyon üzerinde bir getiri yaratmış durumda. Fonun büyümesine katkı sağlayan yatırımcılarımıza ve tüm dağıtıcılarımıza teşekkür ederiz."

"İş Portföy'e devrinin ardından da hızla büyümeye devam etti"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca da 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İş Bankası'nın ilk günden itibaren ülkede tasarruf bilincini geliştirmek, yatırım kültürünü güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak, bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak üzere pek çok ilki hayata geçirdiğinin altını çizdi.

"Yatırımcıların '801' koduyla bildiği Tl1 - İş PortföyPara Piyasası Fonu da bankamız bünyesinde hayata geçirilen ve ülkemizin ilk yatırım fonu olarak küçük tasarruf sahiplerinin farklı yatırım araçlarıyla tanışmasına öncülük eden bir ürün. İş Portföy'e devrinin ardından da hızla büyümeye, yatırımcılardan talep görmeye devam eden fonun 100 milyar lira eşiğini aşan ilk lira yatırım fonu olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Yenilikçi ve sürdürülebilir adımlar için çalışmaya devam”

İş Bankası'nın ve bu alandaki iştiraklerinin önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarının derinleşmesi için çalışmayı sürdüreceğine değinen Özşuca, bunun için geleceğin bankacılığını şekillendirmeye katkıda bulunan yenilikçi adımlar atmaya ve bu adımların sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceklerine işaret etti.

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olan fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefliyor. Birikimleri ne olursa olsun yatırımcılarına günlük faiz kazanma imkanı sunan TI1 - İş Portföy Para Piyasası Fonu'nun alım satımı, tatil günleri dahil günün her saati "T.İş Bankası AŞ", "İş Yatırım Menkul Değerler AŞ", Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ" aracılığıyla yapılabiliyor.