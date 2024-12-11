Kasımda alışverişlerinde tüketici muadil ürüne yöneldi

Bekarlar Günü, Siber Pazartesi ve Efsane Cuma gibi başlıklarla ardı ardına indirim kampanyalarının yapıldığı kasım ayı, perakende sektöründe talep patlamasına neden oldu. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri verilerine göre satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 101 arttığı bu dönemde tüketicinin önceliği fiyat oldu.

Kasım ayı e-ticaret verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arabunu.com CEO’su Serkan Koç: “Bu sene enflasyonun altında artan döviz kuru, ekonomik zorluklarla alım gücünün düşmesi, taksitli alışverişe getirilen sınırlamalar, yüksek faiz oranları, ve kış ayının geç gelmesiyle tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüyoruz. Artık insanlar aynı özellikte olan ana marka yerine daha düşük fiyatlı yan markaları almaya başladılar” dedi.

Fiyat artıranlar oldu

Kasım ayının hem e-ticaret sektörü, hem markalar hem de tüketici için verimli geçtiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: “Bu yıl geçtiğimiz yıla göre tüketici ve e-ticaret firmalarının davranışlarında değişiklik olan bir ay geçirdik. E-ticaret firmaları kampanyalarını öne çekerek, rakiplerini şaşırtarak, tüketicinin cebindeki kısıtlı harcama bütçesini kendilerine almayı başardılar. Kasım ayı başında hatta Ekim ayı sonunda yapılan indirimlerle tüketiciler istediği ürünleri satın alma şansı elde etti. Hedeflerine ulaşan satıcılar ise ay sonu kampanyalarını yapmaktan vazgeçip fiyat dahi artırdılar. Bu nedenle bu dönemde fiyat karşılaştırması yapıp ürün alan tüketiciler karlı çıktı.”

Market ve kozmetik satışları öne çıktı

Serkan Koç’un verdiği bilgiye göre geçen yıl kur artışının hızlı gideceği beklentisiyle elektronik ürünleri fiyat artmadan taksitle alan tüketiciler, bu sene kurun düşük seyretmesiyle elektronik ürünlerden uzaklaştılar. Tüketicinin Kasım ayında düşen fiyatların da etkisiyle kozmetik ve deterjan, bebek bezi, konserve gibi uzun süreli kullanılabilen süpermarket ürünlerine ciddi talep gösterdiğini anlatan Koç, “Süpermarket ürünlerine olan ilgiye karşın bu sene kışın gecikmesiyle geçen senelerin yıldızı kış lastiği, çizme, bot gibi ürünlerde talep geriledi” diye konuştu.

Yarım trilyonluk hacmi geçti

Türkiye’de e-ticaret hacmi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında e-ticaret hacminin 3.4 trilyona çıkması bekleniyor. Genel ticaret içindeki payı yüzde 20’ye ulaşan online ticaret sektörünün en verimli dönemi, perakende firmalarının stok eritmek için ardı ardına kampanya yaptıkları Kasım ayında gerçekleşiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre bu yıl e-ticaret sektörü, kasım ayında 500 milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirdi.

90 bin satıcıyı yurt dışına taşıdı

Kasım ayının en başarılı pazar yerlerinden biri Trendyol oldu. Trendyol, kasım kampanyaları süresince yurt dışından 250 milyon ziyaret alarak 10 ülkede en çok indirilen uygulama oldu. 90 bin e-ihracat yapan satıcıyla birlikte platform üzerinden 120 milyon ürün satıldı. Kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle, Trendyol satıcıları işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı pazarlarda da büyütme olanağı buldu. Serkan Koç, “Trendyol, ülkemizdeki KOBİ ve markaları yurt dışına taşıyıp onlara can suyu oldu” değerlendirmesinde bulundu.