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UFK’da yeni başkan Cem Şenocak

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) başkanlığına Cem Şenocak seçildi.

Haber Merkezi
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UFK’da yeni başkan Cem Şenocak
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Ulusal Fındık Konseyi’nde (UFK) bayrak değişimi yaşandı. UFK’nın Giresun Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'nin Divan Başkanlığı’nı yaptığı Genel Kurul’da tek listeyle gidilen seçimlerde Cem Şenocak Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanlığı’na seçildi.

Giresun Ticaret Borsası Ahmet Başkan Konferans Salonu’nda yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ayyıldız, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ve Ulusal Fındık Konseyi üyeleri katıldı. Genel Kurul’da Giresun Ticaret Borsası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük'ün konuşmasının ardından mali ve idari raporlar okundu, yönetim kurulu ibra edildi.

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