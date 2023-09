Ulusal Süt Konseyi Başkanlığına Abdülhamit Can seçildi

Ulusal Süt Konseyi'nin 7 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konsey organlarında görev alacak yeni isimler belirlendi. Eker Süt Ürünleri Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülhamit Can, Ulusal Süt Konseyi’nin yeni dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Abdülhamit Can; 1984 yılından beri Eker bünyesinde yönetici olarak çalışıyor. Bu zamana kadar birçok meslek örgütünde Eker'i temsil eden Abdülhamit Can, Ulusal Süt Konseyi'ndeki görevinin yanı sıra Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği'nin (ASUD) Başkan Yardımcılığı’nı yapıyor. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nde (SETBİR) iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Can, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) ise İçecek Meclisi Üyeliği yaptı.