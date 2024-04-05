1 milyon metrekarelik jeotermal serada ilk hasat

Yediyol Holding’in Agro Termal markasıyla faaliyete aldığı Konya Tuzlukçu’daki ilk etabı olan 50 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı teknolojilik sera alanında ilk hasat toplandı.

Hasatla birlikte elde edilen domateslerin, yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemlerde ise domates dışında farklı sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi hedefleniyor. İlk hasat kapsamında açıklamalarda bulunan Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, “Bu büyük projemizle birlikte Konya Tuzlukçu bölgesini, dünyanın en önde gelen jeotermal ısıtmalı teknolojik serası haline getiriyoruz. Bugün ilk hasadımızı topladık, şimdi yurt içinde ve yurt dışında tüketicilere ulaştıracağız. Ülkemizin ihtiyacını karşılarken ihracatta da büyük başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Bu noktada da Hollanda’nın tarım ihracatındaki tahtına aday olduğumuzu söyleyebiliriz.” dedi.

Ar-Ge çalışmaları ile farklı tarım ürünleri üretilecek

İkinci etabın hasatlarıyla birlikte hem iç hem dış piyasadaki ihtiyacın tamamına yakınını karşılamayı hedeflediklerini belirten Mendi, şunları kaydetti: “Üçüncü etap seramızı Ar-Ge çalışmalarımızı yapmak için kullanacağız. Bu serada domatesin dışında farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gözlemlenecek ve dördüncü etap seramızı aldığımız sonuçlar çerçevesinde şekillendireceğiz. Biber, salatalık, patlıcan gibi ürünlerin denenmesinin yanı sıra karpuz, kavun ve tropikal meyvelerin yetiştirilmesi konusunda da denemeler yapacağız. Bu denemeler neticesinde, ilgili sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine yönelik uygun seraların yapım aşamasına geçeceğiz. Yakın gelecekte bu başarılara ulaşacağımıza da inanıyorum.”