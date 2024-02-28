100 kadın girişimci programdan faydalanacak

MERVE YEDEKÇİ

Akbank ve TurkishWIN iş birliğiyle gerçekleşen ‘BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’, ilk dönemine başladı. Program kapsamında, 100 girişimci kadın, 100 mentor ile birebir mentorluk desteği alacak. Böylece girişimciler, girişimlerini geleceğe taşımalarına yardımcı olacak bilgi, deneyim ve uzman ağından faydalanacak.

6 ay boyunca sürecek olan mentorluk programı; Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, TÜBİTAK, TÜSİAD, TÜRKONFED, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Arya Women Investment Platform, Endeavor Türkiye, EBRD, DEİK, Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark, GYİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara TEKMER, Van Teknokent, Viveka’nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Kadın girişimcilerin başarılarını artırarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmalarını hedefleyen programa binyaprak. com web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

İşletme sahibi kadınların sayısı yüzde 50 arttı

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz projenin önemini şöyle anlatıyor: “Akbank olarak insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımımızla hayatın her alanında değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda önceliklendirdiğimiz kapsayıcı ve eşit fırsatlar için uzun yıllar yenilikçi çalışmalara imza atıyoruz. Bunun bir yansıması olarak, kadın KOBİ’ler ve işletme sahiplerine yönelik Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde kapsayıcı finansal çözümleri hayata geçirdik. Girişimci kadınların hem teminat sorununa çözüm getiriyor hem de mentorluk, danışmanlık ve eğitimlerle yanlarında yer alıyoruz. 2023 yılında hızlandırdığımız bu çalışmalarla destek sunduğumuz işletme sahibi kadınların sayısını bir önceki yıla göre yüzde 50 artırdık. Önümüzdeki dönemde ise bu etkiyi genişletme hedefiyle ilerliyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizde fırsat eşitliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sunma hedefiyle hayat bulan BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programımızı, güçlü iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Böylece her yıl yüz girişimci kadının işlerini ileri taşımalarında rol alacağız. Türkiye’de sürdürülebilir gelişim için birlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin değerlendirmediği en büyük doğal kaynağın kadınlar ve gençler olduğunu vurgulayan, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ise, “Kadınların istihdama katılımda eşit fırsatlar sunmadıkça ve kadınlarımızı ekonomiye dâhil etmedikçe ülke ekonomimizin potansiyelinde büyümesi ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline gelmemiz mümkün değil. BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programının yeri çok özel. İstihdamda olan her kadın bir kaplan gücünde üretiyorsa, girişimci kadınlarımızın yarattıkları istihdam, hayata geçirdikleri yenilikler ve kırdıkları cam tavanlarla ülke ekonomisine bin kaplan gücünde katkı sağlıyorlar. Akbank ise mentorluk programımızın hayal ortağı ve yoldaşı. Kadın girişimcilere sunduğu destekler sayesinde edindiği iç görülerle, programımızı daha da güçlendiren Akbank’ın liderleri ve çalışanlarına, özellikle de şube müdürlerine, verdikleri destek için içten teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.