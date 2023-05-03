12 binden fazla kiralama işlemi, makinagetir.com üzerinden yapıldı

Murat KÜÇÜK

Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki online makine kiralama hizmeti olarak faaliyetlerini sürdüren makinagetir.com, sektördeki yeni nesil uygulamalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Hızlı, kolay ve güvenilir kiralama anlayışı ile online çözümler sunduklarını ifade eden makinagetir. com Genel Müdürü Can Vapurcu, sisteme kayıt olan makine sahiplerine, yeni müşterilere ulaşma ve gelirlerini artırma fırsatı sunduklarını söyledi.

Bugüne kadar 4 binden fazla kullanıcı, 7 binden fazla kayıtlı makine ve 12 bini aşkın tamamlanmış kiralama işlemine imza attıklarına dikkat çeken Can Vapurcu, “Ege Bölgesi’nde başladığımız operasyonlarımıza 2022’de Marmara Bölgesi’ni de dâhil ettik. Bu hamle ziyaretçi sayımızda ve online olarak aldığımız proje taleplerinde, bir önceki yıla göre 2,5 kat artış ve iş sonuçlarımıza yüzde 65’lik büyüme olarak yansıdı” dedi. 2023 itibarıyla online makine kiralama süreçlerinde tüm Türkiye’ye hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Can Vapurcu, “Çözüm ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, online süreçlerimizi geliştirmek ve sektörün dijitalleşmesine liderlik etmek istiyoruz” dedi.

Vapurcu, 2023’te sisteme kazandırılacak yeniliklerle Yanmar’ın Türkiye’den çıkan bu online makine kiralama modelini farklı pazarlarda kullanacağını ve kendilerinin de bu konuya öncülük edeceğini ifade etti.