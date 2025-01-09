Hise Global, 2025’te global projelerle büyümeye odaklanıyor

2024 yılı inşaat sektörü açısından büyüme eğilimlerinin ve zorlukların bir arada yaşandığı bir dönem oldu. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve kentsel gelişim projeleri sektör dinamiklerini şekillendirirken, artan maliyetler ve finansmana erişim sıkıntıları temel zorluklar arasında yer aldı. Bununla birlikte sektör, 2024 yılındatoplam ciroda yüzde 77,4’lük artışla olumlu bir reaksiyon verebildi. TÜİK verilerine göre ilk el konut satışları, 2024 Ocak- Ekim arasındaki dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 358 bin 558 adede ulaşarak,yüzde 20 büyüdü. Toplam konut satışları ise 1 milyon 112 bin 374 seviyesine çıkarak yüzde 12’lik artış kaydetti. İnşaat sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 6,5’e yükselirken, hazır beton üretimiyüzde 6,8 ve çimento üretimi yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra inşaat maliyet endeksi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. Malzeme fiyatlarındaki yükseliş, projelerin bütçe yönetimini zorlu hale getirirken, yapı ruhsatı sayısında yüzde 22,7’lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, yeni projelerin azalmasına neden oldu. Sektörün toparlanma eğilimi sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı çalışmalarla desteklendi. İnşaat sektörüne teknik danışmanlık, proje yönetimi, işveren mühendisliği, kentsel gelişim fizibilite, değerleme, projelendirme, sürdürülebilirlik, ikinci taraf gözetim ve denetim hizmetleri sunan lider kuruluşlardan Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz; 2024’teki zorlu koşullara rağmen çözüm ortağı oldukları başarılı projelerle yılı hedeflerinin de ötesinde tamamladıklarını belirtti.GYODER Ankara Temsilcisi ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Avrupa Kıta Koodinatörü görevlerini de üstlenen Ebru Öz, 2024’ün son çeyreğinde hareketlenmeye başlayan sektörün, birikmiş talep ve kentsel dönüşüm projeleriyle canlanacağını ön gördüklerini iletti.

“Hise Global, 2024’te başarılarına yenilerini ekledi”

Hise Global’in, 2024’te elde ettiği büyümenin temelinde, sektörün sürekli gelişen ihtiyaçlarına sunduğu yenilikçi çözümlerin yer aldığını dile getiren Ebru Öz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Hise Global olarak 2024 yılında sergilediğimiz etkileyici performansla sektörde fark yarattık. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine sunduğumuz etkili çözümler ve müşteri odaklı hizmetanlayışımızı, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve teknolojikyeniliklere yapılan yatırımlarla da destekledik. 2024 yılında çalışansayımızı yüzde 40 artırdık.Hizmet portföyümüze; işveren mühendisliği, ikinci taraf gözetim ve denetim, sürdürülebilirlik ve homeinspection hizmetlerinin entegresyonunu tamamladık. Türkiye ve Avrupa ofislerimizdeki kadro genişlemesine ilaveten kurum içi yaptığımız teknik ve idari personel eğitimlerinin de işleyişe son derece etkili yansımaları oldu. Sahip olduğumuz sürekli gelişim prensibinin neticesinde isefarklı uzmanlık alanlarında müşteri memnuniyetini yakaladığımız,başarılı projelerin altına imza attık.”

“Başarımızın anahtarı, uzmanlıklarımızı geliştirmek ve hızlı adaptasyon”

Konuşmasına Hise Global’in 2024 yılındaki başarılarını değerlendirerek devam Ebru Öz, başarılarının anahtarının uzmanlıklarını sürekli geliştirmek ve hızlı adaptasyon olduğunu belirtti. Öz, “Hise Global olarak,2024 yılında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimizikinci taraf gözetim ve denetim hizmetleriyle müşterilerimizinyönetim, imalat

ve üretim süreçlerindeki olası zaman ve maliyet kayıplarının önlenmesinde aktif rol aldık. Sürdürülebilirşehircilik hizmetlerimiz ilefirmaların yeşil dönüşümdeki mevcut durumlarını uluslararası standartlarla paralelde hale getirmelerinde ve hedefledikleri karbon ayak izi azaltma yolculuklarında destekçi olduk.Öncü uzmanlığımız olan sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda en önemli projelerimizden biri Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı kentsel gelişim projesine verdiğimiz destek oldu” dedi.

“Yurtdışına açılmak isteyen tüm şirketlerülkelere özel dinamiklere hakim olmalı”

Hise Global ile tüm sektörlerdeki gayrimenkul projelerinde kapsamlı teknik müşavirlik hizmeti verirken Brüksel merkezli Hise Europe ile de yurtdışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurt dışına yatırım planlayan şirketlere danışmanlık sunduklarını belirten Ebru Öz;Hise’ningoballeşmevizyonunun bir parçası olan Hise Europe ile uluslararası yatırımcıların ve projelerin doğru iş ortaklarıyla buluşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Avrupa pazarının önemine vurgu yapan Ebru Öz, inşaat sektöründe tüm paydaşların Avrupa pazarını yakından takip etmelerinin sektörün dış ticaret alanında kolektif büyümesinde önemli paya sahip olduğunu belirtti.

HiseEurope’un, kurduğu yeni işbirliği temasları ile hem hizmet hem de müşteri ağını genişlettiklerini vurgulayan Ebru Öz,firmanın Avrupa pazarındakiçalışmalarını şöyle değerlendirdi: “Avrupa’da yatırım ve büyüme hedefleyen Türk firmalarına hukuk, finans, insan kaynağı, regülasyon, mevzuat ve fonlar konusunda danışmanlık veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ülke araştırmaları ile de ülkemizin dış ticaret alanındaki büyümesine ortak olduk. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarında homeinspection hizmetimiz ile uzmanlığımızı sunma şansını yakaladık. Bu kapsamdaki yatırım ilerleme raporları ve teslim kalite kontrolleri ile sektördeki önemli bir ihtiyaca çözüm getirmiş olduk.”

2025 çalışmalarının merkezinde sürdürülebilirlik ve connectivity (bağlantısallık) kavramları yer alıyor

Hise Global’in sürdürülebilirlik ve teknolojiye verdiği öncelik, 2025 çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Şirketin 2025 yılındaki en önemli hedefini sürdürülebilirlik, sektörde connectivity kavramını derinleştirme ve global projeleri artırma olarak özetleyen Ebru Öz; hem iç pazarda hem de uluslararası arenada büyümeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda kapsamlı bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

2025 hedefleriyle ilgili de bilgi veren Ebru Öz, önümüzdeki yıl ile ilgili planlarını, “Avrupa’daki hizmetlerimizi, global ölçekteki yenilikler paralelinde genişleteceğiz. Özellikle Connectivity ve ConnectedCities konusunda önemli çalışmalarımız olacak. Bu kapsamda Türkiye’deki sektörlerin önemli temsilcileri ve yerel yönetimlerle de görüşmelere başladık. Sürdürülebilir kentsel gelişim kapsamındaki çalışmalarımız sadece Avrupa ile de sınırlı değil. Uzakdoğu’da bulunan yetkin firmalarla da işbirlikleri tasarlıyoruz. Bunlarla birlikte, organizasyonumuzu uluslararası seviyede sektör bazında uzmanlıklar doğrultusunda genişleteceğiz. Sene sonunda teknik müşavirlik ve sürdürülebilirlik hizmetlerimiz ile Türkiye’de ve Avrupa pazarında önemli bir rol sahibi olacağımıza inanıyorum” cümleleriyle özetledi.

“Son dönemde Türkiye’den MIPIM’e katılım gösteren en istikrarlı firmayız”

Son 14 senedir olduğu gibi 2025 yılında da Cannes’da düzenlenen ve dünyanın önde gelen gayrimenkul ve şehircilik fuarı olan MIPIM’e katılacaklarından bahseden Öz, MIPIM katılım istikrarlarının global büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu ve tüm sektör paydaşlarını fuardaki alanlarına beklediklerini iletti.

Hise Global’in bu kapsamlı hedefleri, şirketin hem sektördeki konumunu pekiştireceğini hem de uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacağını gösteriyor.