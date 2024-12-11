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2025’te çalışan bağlılığını artırmak için psikolojik güven geliştirmek şart olacak

ES Kariyer Kurucusu ve Çeşitlilik Savunucusu Esra Odabaşı, 2025 yılının istihdam politikalarının yeniden şekillendiği bir yıl olacağını vurgulayarak, işverenlerin, çalışan bağlılığını artırmak için psikolojik güven ve kapsayıcılık temelli politikalar geliştirmek zorunda da kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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2025’te çalışan bağlılığını artırmak için psikolojik güven geliştirmek şart olacak
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Dijital erişilebilirliğin hem engelli bireyler hem de çalışanlar için dijital platformlara ve araçlara erişim sağlaması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten ES Kariyer Kurucusu ve Çeşitlilik Savunucusu Esra Odabaşı, “2025, istihdam politikalarının yeniden şekillendiği bir yıl olacak. Yapay zekanın iş hayatına daha da entegre olmasıyla birlikte teknoloji, veri analitiği ve yapay zeka destekli süreçlerde yetkinlikler aranan en önemli özellikler haline gelecek. Ancak bu teknolojik dönüşüm, aynı zamanda insani değerlerin öne çıkmasını gerektiriyor. İşverenler, çalışan bağlılığını artırmak için psikolojik güven ve kapsayıcılık temelli politikalar geliştirmek zorunda kalacak.” dedi.

" 2025 yılı, şirketlerin  hem ekonomik hem de kültürel anlamda fark yaratacağı bir dönem olacak"

Odabaşı, şöyle devam etti:

Engelli istihdamı açısından ise, dijital dönüşüm erişilebilirliği artırabilir, ancak bu ancak şirketlerin erişilebilir teknolojilere yatırım yapması ve önyargıları kırmasıyla mümkün. 2025 yılı, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları benimseyen şirketlerin hem ekonomik hem de kültürel anlamda fark yaratacağı bir dönem olacak. Engelli bireylerin istihdamı, hem toplumsal eşitlik hem de ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Engelli çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek, iş yerinde eşitlik ve adaletin sağlanmasına da katkıda bulunacaktır.

Ancak, engelli bireyler iş hayatında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklar, toplumsal önyargılardan başlayarak dijital ve fiziksel erişilebilirlik eksikliklerine kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Engelli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarabilmek için öncelikle iş yerlerinde kapsayıcı politikaların benimsenmesi gerekiyor. Eğitim programları, farkındalık çalışmaları ve esnek çalışma modelleri, engelli bireylerin yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyabilir. Ayrıca, iş ilanlarının ve işe alım süreçlerinin engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesi, bu yetenek havuzunun iş gücüne katılımını artırıyor olacak.” şeklinde konuştu.

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