Kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 13,7 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kasım'da limanlarda elleçlenen yük miktarı yıllık bazda yüzde 13,7 artarak 43 milyon 453 bin 419 tona yükseldi. Ocak-Kasım döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 485 milyon 385 bin 610 tona yükseldi.

Kasımda yurt dışı yük taşımaları yıllık bazda yüzde 11,9 artarak yaklaşık 33 milyon tona yükseldi

Kasım'da limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı yıllık bazda yüzde 0,8 azalarak 11 milyon 281 bin 574 tona, yurt dışı limanlarından limanlara gelen yük miktarı ise yıllık yüzde 20,1 artarak 21 milyon 188 bin 520 tona yükseldi. Kasımda yurt dışı yük taşımaları yıllık bazda yüzde 11,9 artarak 32 milyon 740 bin 94 tona yükseldi.

Kasım'da limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımaları yıllık bazda yüzde 32,4 artarak 5 milyon 956 bin 963 tona yükseldi. Kasım'da kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 26 bin 362 ton ile yıllık bazda yüzde 6,7 arttı.

Kasımda toplam 7 milyon 453 bin 572 ton yük elleçlemesi gerçekleşti

Kasımda Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 453 bin 572 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 936 bin 980 tonunu (yüzde 79,7’sini) yurt dışına giden/yurt dışından gelen yükler, 1 milyon 36 bin 682 tonunu (yüzde 13,9’unu) kabotajda taşınan yükler ve 479 bin 910 tonunu ise (yüzde 6,4’ünü) transit yükler oluşturdu. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 686 bin 312 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 403 bin 280 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Kasım'da 39 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 36 milyon 479 bin 956 ton yük elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam yükün yüzde 84,0’ını oluşturdu.

En fazla artış gösteren yük cinsi ham petrol oldu

Kasımda limanlarda 5 milyon 586 bin 424 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol 762 bin 300 tonluk artış ile aylık bazda elleçleme miktarlarında (yüzde 15,8’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 633 bin 740 ton artış ile LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve 448 bin 13 ton artış ile mısır-tahıl yük cinsi takip etti. Demir cevheri ve konsantreleri ise 942 bin 879 tonluk düşüş ile aylık bazda elleçleme miktarı en fazla azalan (yüzde 73,4’lük azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 569 bin 287 tonluk düşüş ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 378 bin 559 tonluk düşüş ile 40’lık dolu konteynerler takip etti.

En fazla taşınan yük portland çimento oldu

Kasım'da limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük 861 bin 781 ton ile portland çimento oldu. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 479 bin 26 ton ile klinker ve 469 bin 751 ton ile feldispat yük cinsleri takip etti.

Kasım'da yurt dışından limanlara gelen gemilerde en fazla taşınan yük 2 milyon 541 bin 770 ton ile ham petrol oldu. Bunu sırasıyla, 1 milyon 971 bin 706 ton ile taşkömürü (briketlenmemiş) ve 1 milyon 815 bin 312 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

Deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde ilk sırayı İtalya aldı

Kasımda limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde ilk sırayı 1 milyon 505 bin 243 ton ile İtalya aldı. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 95 bin 39 ton ile Amerika’ya ve 893 bin 660 ton İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 330 bin 139 tonu (yüzde 21,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 175 bin 104 tonu ise (yüzde 78,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Deniz yolu ile limanlara en fazla yükün geldiği ülke Rusya oldu

Kasımda deniz yolu ile limanlara en fazla yükün geldiği ülke 7 milyon 993 bin 237 ton ile Rusya oldu. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 886 bin 842 ton ile Amerika’dan ve 969 bin 369 ton ile Çin’den yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 210 bin 188 tonu (yüzde 2,6’sı) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 783 bin 49 tonu ise (yüzde 97,4’ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Yurt dışı yükünün yüzde 7,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı

Kasımda limanlarda elleçlenen 32 milyon 470 bin 94 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,5’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Kasım'da Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 436 bin 123 ton ile yıllık bazda yüzde 0,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 30 milyon 33 bin 971 ton ile yıllık bazda yüzde 13,0 arttı.

En fazla elleçleme sıvı dökme yüklerde gerçekleşti

Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, Kasımda en fazla elleçleme 13 milyon 495 bin 154 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı yıllık bazda yüzde 5,6 arttı. Sıvı dökme yükleri, 12 milyon 142 bin 70 ton ile yıllık bazda yüzde 15,6 artan katı dökme yükler ve 11 milyon 408 bin 742 ton ile yıllık bazda ton bazında yüzde 11,0 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Kasım'da araç içi taşınan yükler de 1 milyon 61 bin 208 ton ile yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.