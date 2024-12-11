Türk Telekom’a Horizon Interactive Awards’tan 3 ödül

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un yenilenen mobil uygulaması, web sitesi ve kullanıcılarına yerli-yabancı popüler dergi ve gazeteleri sunan e-dergi uygulaması, uluslararası alanda en prestijli interaktif medya ödüllerinden Horizon Interactive Awards’tan üç farklı başlıkta 3 ödül aldı. Küresel ölçekte firmaların katıldığı dünyanın en prestijli ödüllerinden Horizon Interactive Awards’tan kategorisinin en iyisi, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 ödül ile dönen Türk Telekom, geliştirdiği projelerle adından global sahnede de söz ettirmeye devam ediyor.

Kategorisinin en iyisi; Türk Telekom e-dergi

Horizon Interactive Awards’ta “mobil uygulamalar” (mobile apps) kategorisinin “dergi/gazete” (magazines/news) başlığında değerlendirilen Türk Telekom e-dergi, “kategorisinin en iyisi” (best of category) seçildi. Mobil uygulamalar kategorisi içerisinde en iyisi olarak gösterilen uygulama; günlük güncellenen dergi ve gazeteler ile modadan iş dünyasına, teknolojiden eğlenceye kadar yerli ve yabancı geniş içerikleriyle kullanıcılarına yüksek kalitede içerik sunuyor. Yenilenen Türk Telekom uygulaması ise mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterilerine sunduğu hem avantajlar hem de kullanım kolaylıkları ile kullanıcılarından beğeni alırken “mobil uygulamalar” (mobile apps) kategorisinin “işletme” (business) başlığında gümüş ödül aldı. Horizon Interactive Awards’ın “web siteleri” (websites) kategorisinin “müşteri bilgileri” (customer information) başlığında ise; Türk Telekom’un akıllı asistanı TiTi ile desteklenerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, kullanıcı dostu tasarımı ve erişilebilir kolaylıklarıyla Türk Telekom web sitesi bronz ödüle layık görüldü.

Web sitesi, mobil uygulama, yazılı basın, online reklamcılık gibi farklı kategorilerde en iyileri seçen Amerika merkezli Horizon Interactive Awards, 23 yıllık bilgi birikimiyle birlikte sektörün önemli profesyonelleri ile tarafsız ve gönüllü jüriler aracılığıyla en iyileri seçiyor. Uluslararası çapta 50’den fazla ülkeden 20 binden fazla başvuru ile sektörel olarak en tanınan ödül programları arasında yer alıyor.