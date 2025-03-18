"2030’a kadar ‘Kapsam 2’ emisyonlarımızı %98 azaltmayı hedefliyoruz"

MURAT KÜÇÜK

Diler Holding bünyesindeki Diler Demir Çelik, ürünlerinde hammadde olarak %90'ın üzerinde hurda kullanıyor. Hurdadan üretim yaparak döngüsel ekonomiye katkı sağlayan şirket üretim süreçlerinde düşük enerji tüketimi yaparak da hem kaynak verimliliğini artırıyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Şirket; hem üretim süreçlerinin aşamalarında hem de atıkların geri kazanımı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinde ulusal ve uluslararası tüm düzenlemelere azami özen gösteriyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanım oranlarını kayda değer ölçüde artırmayı hedeflediklerini dile getiren Diler Holding Demir Çelik Grubu CSO’su Fatih Gökçe, “Bu hedef doğrultusunda, filmaşin haddehanemizin enerji ihtiyacının %50’sini karşılayan yenilenebilir enerji yatırımımızı tamamladık ve sistemi aktif ettik. Bu yatırımlarla hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

%20’nin üzerinde enerji verimliliği sağladı

Şirketin tesislerindeki ekipmanlar üzerinde gerçekleştirdikleri modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ortalama %20’den fazla enerji verimliliği sağladıklarının altını çizen Fatih Gökçe, “Pompa tasarım değişiklikleri ve yenilemeleri sayesinde pompalarda %15 ile %50 arasında verim artışı elde ettik” diye konuştu.

25 megavatlık GES ile enerji üretiyor

Diler Holding bünyesindeki 25 megavatlık GES de yenilenebilir enerji üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yatırım sayesinde yıllık 15 bin ton karbondioksit emisyonu engelleniyor. Mevcut GES tesislerine yenilerini eklemeyi planladıklarını belirten Gökçe, “GES projelerimiz planlama aşamasında olup, kısa süre içerisinde bu projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yıllık 10 bin ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağladık”

2035 yılına kadar Karbon nötr hedefine ulaşma planlarından bahseden Diler Holding Demir Çelik Grubu CSO’su Fatih Gökçe, Diler Holding çatısı altında faaliyet gösteren DNA PC Strand tesislerinin enerji ihtiyacının yaklaşık %20’sini kendi çatı üzerine kurulu GES sistemlerinden sağladıklarına vurgu yaparak sözlerine şunları ekledi: “Çelik üretiminde yoğun olarak kullanılan antrasitin kaybını engellemek ve kullanım etkinliğini artırmak için gerçekleştirdiğimiz son projede, yıllık 10.000 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağladık. Yaptığımız planlamalara göre, mevcut kapsam 1 emisyonlarımızı yıllık bazda %20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2030 yılından önce kapsam 2 emisyonlarımızı %98 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”