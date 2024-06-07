25 yaşındaki patron hedef büyüttü: Çitlekçi, 2030’da 81 ilin tamamında şubeleşecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Toptan ve perakende kuruyemiş pazarının önemli oyuncularından birisi olan ve geçen yıl 21 milyon müşteriye hizmet veren Çitlekçi, 2030 yılında 81 ilin tamamında şube açmış olacak.

Sektörde 45 yıldır faaliyet gösteren ve 2012’de perakende mağaza yatırımlarına başlayan Çitlekçi’nin bugün 8 ilde 35 mağazası bulunuyor.

Kuruyemiş toptancılığı ile sektöre adım atan Tunçlar Holding, 2012 yılından itibaren Kırıkkale’de perakende mağazacılık hizmeti vermeye başladı. Şirketin yatırımlarını ve işletmesini üçüncü kuşak yönetici olan 25 yaşındaki Abdullah Tunç yürütüyor.

Şirketin enerji, inşaat ve perakende mağazacılığı yönelik yatırım planları hakkında basın toplantısı düzenleyen Abdullah Tunç, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Çorum, Kocaeli, Konya ve Bursa’da 35 şubeleri bulunduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar il sayısını 12’ye çıkaracaklarını belirten Tunç, 2030 yılında 81 ilde olacaklarını bildirdi.

Tunç, yeni şubeler için belirli bir metrekare ve otopark büyüklüğü şartı bulunduğunu kaydederken, bunların inşaat dahil tüm işlerinin şirket bünyesinde gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Çok sayıda talep gelmesine rağmen franhise ile büyümeyi tercih etmediklerinin altını çizen Abdullah Tunç, “Ben çocukluktan bu yana sektörün kavurma dahil tüm aşamalarında çalıştım. Dedem de öyle. Biz hangi ürünün ne kadar kavrulması gerektiğini biliyoruz. Bir hata olmuşsa ürünü anında imha ediyoruz. Ancak franchise alan kişinin aynı kaygılarla hareket etmeyeceği için tüm şubeleri kendimiz açıyoruz” diye konuştu.

“E ticaret ve ihracatta da büyüyoruz”

Şu anda 8 ilde bulmakla birlikte e-ticaret yoluyla 81 ilin tamamına ürün gönderdiklerini belirten Abdullah Tunç, kuruyemiş tüketim kültürü olan Türk Cumhuriyetleri ve bazı Orta Asya ülkelerine de yine e-ihracat yaptıklarını vurguladı.

15 milyon dolarlık enerji yatırımı

Çitlekçi mağazaların tamamının enerji ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladıklarını kaydeden Abdullah Tunç, 12 MW büyüklüğünde yeni bir GES yatırımı için de son aşamaya geldiklerini aktardı. Tunç, bu yatırımın 15 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Bu projenin, enerji depolama yapabilen ve bu alanda lisansa sahip ilk yatırım olması öngörülüyor.

“İlk fabrikanın değeri 20 milyon dolar”

Abdullah Tunç’un Tunçlar Holding ve yatırımlarına ilişkin verdiği diğer bilgiler ise şöyle:

Tunçlar Holding, 2012 yılında Kırıkkale’de 40 bin metre kare kapalı alana çerezlik ayçiçeği entegre merkezi kurdu. Merkez kurulduğu yıllarda saatte 35 ton çitlemeye hazır şekilde çerezlik ayçekirdeği işleyebiliyordu. Tesisin kapasitesi saatte 60 tona çıkarıldı ve ilk kurulduğu yıllarda olduğu gibi bugünde Türkiye’nin tüm çekirdek ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Tesis günümüzde 20 Milyon Dolar değerlendirmeye sahip.

“6 lokasyonda yatırımlar sürüyor”

Tunçlar Holding; Tunç Gold Yapı ile inşaat alanında da yatırım yapıyor. Şu anda 3 dinlenme tesisi 3 mağaza ile 6 farklı lokasyonda inşaatlara devam ediyor. 500 konutluk Tunç Park Ankara konut projesi tamamlanmak üzere

“Her şube fabrika büyüklüğünde”

Türkiye’de kuruyemiş fabrikalarında ortalama 4-5 tane kavurma makinası bulunurken, Çitlekçi’nin her şubesinde en az 4, en fazla 9 kavurma makinası bulunuyor. Geçen yıl şubelerinde 21 milyon müşteri ağırladı.