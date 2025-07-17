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Pluxee, yaz boyunca herkese açık havada sinema keyfi yaşatıyor

Yan haklar dünyasının lideri Pluxee’nin katkılarıyla gerçekleşen “Pluxee Sinema Günleri”, Temmuz-Eylül ayları boyunca açık havada sinema keyfi sunuyor. Zorlu PSM içerisinde yer alan Vestel Amfi’de sinemanın zamansız, klasik yapımları ve heyecan verici yeni filmler, ücretsiz bir şekilde sinemaseverlerle buluşuyor.

Haber Merkezi
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Pluxee, yaz boyunca herkese açık havada sinema keyfi yaşatıyor
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Pluxee’nin katkılarıyla her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamları düzenlenen ücretsiz film gösterimlerinde, sinemanın zamansız klasiklerinden günümüzün ilgi çekici yapımlarına kadar geniş bir seçki yer alıyor. Tüm gösterimler yıldızların altında, şehrin tam kalbinde sinemaseverleri sinemanın büyüsüyle buluşturuyor.

Ağustos ve eylül aylarında da devam edecek olan Pluxee Sinema Günleri’nin Temmuz ayı takvimi şu şekilde:

- 17 Temmuz Perşembe – La Cocina

- 21 Temmuz Pazartesi – Pulp Fiction

- 28 Temmuz Perşembe – Dr. Strangelove

- 31 Temmuz Perşembe – Julie & Julia

Her biri kendi dönemine damga vurmuş filmlerden oluşan seçki, tüm izleyicilere sinemanın coşkusunu yaşatıyor. Pazartesi ve Perşembe akşamları düzenlenen ücretsiz film gösterimleri, şehirde yazı dolu dolu geçirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor. Yazın bu en heyecan verici sinema etkinliği için sinemaseverlerin izlemek istedikleri filmler için önceden rezervasyon yaptırmaları yeterli oluyor. Bunun için https://www.zorlupsm.com/etkinlikler  linki üzerinden “Pluxee Sinema Günleri” içerisinde yer alan tüm filmler görüntülenebiliyor ve ilgili filme dair sayfa içerisinde rezervasyon kolaylıkla tamamlanıyor.

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