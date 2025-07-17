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Türkiye’nin en yetenekli CNC operatörleri CNC Masters sahnesinde belli oldu

GNC Makina tarafından Türkiye’nin en yetenekli CNC operatörlerini seçmek adına hayata geçirilen CNC Masters yarışmasında final heyecanı yaşandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden başvuran yüzlerce operatör arasından ayrışan finalistler büyük ödül için kıyasıya mücadeleye girdi.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin en yetenekli CNC operatörleri CNC Masters sahnesinde belli oldu
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CNC operatörlerinin yarıştığı ve Türkiye genelinde yoğun ilgi gören CNC Masters, teknik eğitim, uygulamalı üretim ve jüri değerlendirmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleşti. Finalist operatörler, CNC tezgâhları başında yeteneklerini ortaya koyarken, organizasyon sonunda en başarılı üç isim ödüllerine kavuştu.

CNC operatörlüğü mesleğinin sanayi sektörü için önemine dikkat çekmek ve mesleki gelişimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, 25 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında üç aşamada gerçekleştirildi. İlk etapta online başvurularla başlayan yarışma süreci, GNC Akademi’de düzenlenen teknik eğitimler ve ardından sahada uygulamalı üretim performansıyla devam etti. Sürecin sonunda Türkiye’nin dört bir yanından gelen operatörler, CNC tezgâhı başında yeteneklerini jüri karşısında gösterdi.

Dereceye giren finalistler hem para ödülü hem de teknik ekipman kazandı 

Yarışmanın büyük finali GNC Makina ofisinde gerçekleşti. Finalistler eşit şartlar altında kendilerine verilen parçayı 3 saatte Nakamura Tome SC100x2 tezgahının tüm özelliklerini kullanarak işledikleri ürününü elde etmek için mücadele gösterdi.

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyelerinin detaylı değerlendirmeleri sonucunda birinci Hakan Soylu 50.000 TL, Efe Tosun 30.000 TL, Ferdi Cüci ise 20.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca ilk üçe giren finalistlere, mesleki gelişimlerini destekleyecek çeşitli teknik ekipman hediyeleri de verildi.

Tek kadın finalist ödülle onurlandırıldı

CNC Masters’ta bu yıl dikkat çeken isimlerden biri, yarışmanın tek kadın finalisti Helin Kınık oldu. Teknik yeterliliğiyle finale kalmayı başaran Kınık, üretim sürecindeki performansıyla jüri değerlendirmesinde öne çıktı. Sektörde kadın çalışanların görünürlüğünü artırma hedefi doğrultusunda, Helin Kınık’a “CNC Masters Cesaret Ödülü” takdim edildi.

“CNC Masters, görünmeyen kahramanları görünür kıldı”

CNC Masters’ın sektöre sunduğu katkıyı değerlendiren GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “CNC Masters, üretimin arkasındaki gerçek kahramanları sahneye taşıyan, yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda stratejik bir yetenek yatırımına dönüşen bir organizasyon oldu. Operatörlük mesleğinin teknik yeterliliğinin ötesine geçen bir vizyonla bu yarışmayı tasarladık. Gençleri üretim teknolojileriyle tanıştırmak, onları görünür kılmak ve mesleki itibarı artırmak en temel hedefimizdi. GNC Makina olarak bu organizasyonu her yıl daha da büyüterek geleneksel hale getirmeyi arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.

CNC Masters yarışması hakkında açıklamalarda bulunan GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız,“CNC Masters yarışması, sektörümüzdeki yetenek havuzunu keşfetmek ve geliştirmek adına attığımız önemli bir adımdır. Operatörlerimizin emekleri ve ustalıkları, Türkiye sanayisinin gücünü ve geleceğini şekillendiriyor. Bizler de GNC Makina olarak, bu tür organizasyonlarla mesleğin değerini daha da yükseltmeyi ve genç nesillere ilham vermeyi sürdüreceğiz.” İfadelerin kullandı.

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