46 milyar TL’lik “protein” şirketi Matlı hedef büyüttü

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

BURSA - Temelleri Karacabey eşrafının önde gelenlerinden rahmetli Ömer Matlı tarafından atılan Matlı Şirketler grubu 2024 yılı sonu itibariyle 46 milyar liralık cirosuyla Türkiye’nin protein şirketi haline geldi. Özer ve Önder Matlı kardeşlerin yönetiminde yem üretimi ile başladıkları ticaret hayatını son yıllarda yaptıkları yeni yatırımlarla çeşitlendiren grup, Burdan ve Proyem’e Türkiye’nin önemli gıda markaları Yörsan ve Keskinoğlu’nu da katarak üretim çeşitliliğini artırdı. Matlı Şirketler Grubu, yılbaşında ortaklık yaptığı HEG Gıda ile de unlu mamuller sektörüne giriş yaptı. Matlı, HEG Gıda ile dünya markası kahve zincirleri ile HORECA alanında büyümesini sürdürecek.

Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri olan Matlı, gıda, yem, tarım, hayvancılık, evcil hayvan, depolama, lojistik, meyvecilik ve enerji olmak üzere toplam 9 sektörde faaliyet gösteriyor. Grup, 27 şirketi, 11 markası, 2 Ar-Ge merkezi, 10 binden fazla tedarikçisi, 7 bölgede 81 ilde 1.000’e yakın bayisi ve 5 binden fazla çalışanı ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye’nin lider yem ve yumurta üreticisi, beş büyük süt üreticisinden biri olan Matlı Şirketler Grubu bünyesinde başta Proyem, Keskinoğlu, Yörsan, Burdan gibi öncü markaları barındırıyor. Topraktan sofralara uzanan tüm süreci titizlikle yöneten Matlı Şirketler Grubu 2022 yılında Yörsan’ı, 2023 yılında da Keskinoğlu’nu satın alarak, gıda perakendesinde gücünü artırdı.

“Keskinoğlu’na 350 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz”

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye'nin yüksek protein içeren gıdaların üretim merkezi olmaya aday olduğunu belirterek, “Tarım ve gıda gibi zor sektörlerde yarım asrı aşkın bilinçli tarım ve hayvancılık, besleme uzmanlığı ve geniş tedarik zinciri yönetimimizle, en çok katma değer yaratan firma olmayı hedefliyoruz. Keskinoğlu ve Burdan markalarımızla Karacabey ve Akhisar'daki tesislerimizde günlük 5,5 milyon adet üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yumurta üreticisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Sertifikaları ile belgeli uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Burdan marka yumurtamızın lezzeti ve kalitesi, Belçika'daki International Taste Institute tarafından verilen "Superior Taste Award" ödülüyle tescillendi. Bu yıl Keskinoğlu markamıza 350 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz” dedi.

“Yörsan'da ürün gamı 200'ün üzerine çıkacak”

2022 yılında Yörsan markasını bünyelerine kattıklarını hatırlatan Matlı, “Böylelikle süt ve süt ürünleri sektörüne güçlü bir şekilde döndük. Yörsan olarak günlük 1.500 ton süt işleme kapasitemizle Türkiye'nin en büyük 5 üreticisinden biri konumundayız. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen peynir ve tava yoğurt markası olarak tanınan Yörsan'ı, yakın zamanda 200'ün üzerinde ürünle tüketicilerimizin karşısına çıkaracağız” diye konuştu. Türkiye ve dünyada tüketim alışkanlıklarının ve trendlerin hızlı bir değişim içinde olduğuna işaret eden Özer Matlı, “Değişim ve teknoloji ile beraber, koruduğumuz gelenekselliğin birleşimini hayata geçiriyoruz. Düne kadar salatamızda tavuk ya da peynir yoktu. Peynir dediğimiz zaman artık sadece kahvaltılık değil, pizzanın, salatanın içindeki peyniri konuşuyoruz. Dondurmanın, kahvenin içindeki sütü konuşuyoruz. Yani geleneksellikle beraber bambaşka bir damak tadı da gelişiyor ve bugün protein ürünleri her öğünümüzün içinde” değerlendirmesini yaptı.

HEG Gıda’yı ortaklıkla bünyesine kattı

Matlı Şirketler Grubu son olarak Yörsan ve Keskinoğlu markalarının ardından Balıkesir OSB’de faaliyet gösteren HEG Gıda’ya ortak olarak unlu mamuller alanına da giriş yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Balıkesir OSB’de 82 bin metrekare alanda faaliyet gösteren HEG Gıda’nın ekmek, pasta, börek başta olmak üzere unlu mamullerin tüm çeşitlerini üreten, ayrıca hazır tüketime yönelik atıştırmalık sandviç, parfe, pizza, kek, kurabiye, cheesecake, tost, salata gibi ürünlerle önemli bir yapılanma olduğunu söyledi. 850 kişinin istihdam edildiği HEG Gıda’nın dünya markası kahve mağazaları ile büyük marketlere ürün verdiğini belirten Özer Matlı, ayrıca HORECA denilen otel, cafe, restoran pazarında da önemli bir yere sahip olduğunu ve büyüme potansiyeli taşıdığını kaydetti.

“Nitelikli eğitimi, temiz enerjiyi ve kadınlarımızı çok önemsiyoruz”

Özer Matlı, Karacabey’deki Ömer Matlı Akademi ile 2006 yılından bu yana verimli süt üretimi hayvan bakımı, besleme ve sağlık alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütürken, hayvansal karbon salımının azaltılması ile ilgili araştırmalar yürüttüklerini anlattı. Temiz enerji üretim faaliyetleri kapsamında çatı GES yatırımlarıyla yılda 25 milyon kWh enerji ürettiklerini belirten Matlı, iki sene içerisinde toplamda 250 MW kurulu güç yatırımı planladıklarını açıkladı. Kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 2022 yılında başlattıkları Kadın Üreticiler ile Omuz Omuza projesi kapsamında kadın üreticilere temel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda makine ve ekipman desteği sağladıklarını ifade eden Özer Matlı, “Nitelikli eğitimi destekliyoruz. Bu amaçla Karacabey'de aile büyükleri adına yaptırdığımız okullarımız ile eğitime desteklerimiz devam ediyor. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde hayvan sağlığı, tarım ve gıda sektörünün ihtiyacı olan nitelikli gücünün yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, grubun başarı hikayesini şu sözlerle özetliyor; "Matlı Şirketler Grubu, girişimci kişiliğiyle genç yaşta iş hayatına atılan babamız merhum Ömer Matlı'nın ticari faaliyetleriyle başlayan ve bugünlere gelen bir aile şirketidir. Dolayısıyla temelden gelişen bir kariyer hikâyemiz var. Ben de kendimi, yokluk döneminden geçmiş Türkiye'nin yetiştirdiği girişimci ve çalışkan bir babanın ticari faaliyetlerini, bugünlere bir başarı hikâyesi olarak getiren bir aile şirketinin ferdi olarak tanımlıyorum. Babamızdan bir bayrak devraldık ve bu bayrağı aile itibarımızı koruyarak, Türk aile yapısının değerlerine, örf ve adetlerine uyarak taşıyoruz. Bizler artık kendi şirketimizin değil, babamızın doğduğu köyün, Karacabey'in, Bursa'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şirketinin yöneticileriyiz. Küçük ilçelerde yaşayan 'eşraf' diye tabir edilen bir ailenin çocuğu olmanın ayrı bir yeri var. Bu anlamda kendimizi çok şanslı hissediyoruz.

Merhum babamıza genç yaşta bize işi öğrettiği için sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Rahmetli babam Ömer Matlı çalışmayı ve iş yapmayı çok severdi. Bizler de yaşadığı köye, şehre dokunmayı seven bir ailenin çocukları olarak büyüdük. Günümüzde eğitim şartlarının değişmesiyle ve teknolojinin ilerlemesiyle artık bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı fakat sosyal olmak, daha eski Anadolu tabiriyle Allah'ın selamını vermek çok değerli. Güler yüzlü, yardımsever, iyi ve dürüst olmak temel özellikler. Babamızdan bunları düstur edindik ve en önemlisi sözünü tutan bir ailenin çocukları olarak yetiştik. Bunun önemini de genç kuşaklara bir mesaj olarak iletmek isterim. Her bir şirketimiz ve her bir çalışanımız, bayimiz, tedarikçimiz, iş ortağımız bizim için ayrı değerde. Büyük bir aile ve bir takım olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde çalışıyoruz. Türk insanının en önemli özelliklerinden birisi de bu sıcaklıkla ve yaklaşımla çalışmak. Toplumla beraber yaşayan, sosyal bir şirketiz.”

“Köyden kente göçün önüne geçmek istiyoruz”

Köyden kente göçün önüne geçerek kırsal kalkınmaya katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Matlı, “Türkiye'nin sürdürülebilir gıda üretiminde stratejik kararlar alması gerekiyor. Biz de özel sektör olarak bu anlamda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizlerle beraber köylerde bu entegrasyon sürecinin içerisinde yer alacak, standartları yükseltecek, üretimdeki verimliliği ve ürün değerlerini artırırken çiftçinin de gelirini artıracak bir ekosistemi oturtmaya çalışıyoruz” dedi. Hedeflerinin var olan değerleri tekrar ön plana çıkarmak olduğuna işaret eden Matlı, “Türkiye'de 300'ün üzerindeki coğrafi işaretli ürünü Türk halkıyla buluşturmak istiyoruz. Susurluk ayranı kendi içerisinde coğrafi işaretli bir ürünümüz ve Yörsan'la beraber tüketicilerimizi lezzet ve bölgesel özelliklerin getirdiği ürün değerleriyle buluşturmak istiyoruz. Susurluk ayranının unutulmaz tadını, Susurluk'un ekonomisine değer katarak tekrar Türk halkıyla buluşturduk. Susurluk'un güzel topraklarında yetişen bitkilerle beraber o bölgede üretilen ürünlerin yeniden canlanmasını sağladık. Yörsan ve Keskinoğlu olarak kurduğumuz Ar-Ge merkezlerimizle coğrafi işaretli her bölgenin yöresel ürünleriyle beraber, bir aşama sonra da her bölgenin kendi endemik bitkileriyle birleştirilmiş özel ürünlerini sunmak ve benzersiz damak lezzetleri yaratmak üzere çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

“Uluslararası fırsatları takip ederek dünyaya açılacağız”

Matlı Şirketler Grubu’nun Keskinoğlu'nun ve Yörsan'ın satın alınması ile perakende rafında yer alan bir grup haline geldiğine işaret eden Önder Matlı şöyle konuştu: “Hayalim Türkiye'nin sınırlarını aşan ticari vizyona sahip bir şirket haline gelmek. Hem Keskinoğlu'nun hem de Yörsan'ın Matlı Şirketler Grubu'na dahil olmasının nedenlerinden biri de budur. Bu iki markanın bünyemize dahil olmasıyla Matlı olarak yeni ve müthiş bir mücadelenin de sayfası açıldı. Tüm yatırımları ile altyapısı tamamlanmış ulusal kimliğe sahip bir şirketi, uluslararası bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz. Günü yaşayan değil, geleceğin sorumluluğunu taşıyan bir şirket vizyonuyla gelecek nesilleri önemsiyoruz. Yıllar içinde ağabeyim Özer Matlı ile birlikte Matlı'yı ulusal bir firma haline getirdik. İsteriz ki, bizden sonraki nesiller de bu şirketi uluslararası bir şirket haline getirsinler.”