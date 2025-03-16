90 ülkeye ihracat yapan Formül Plastik, 2024’ü 2.8 milyar TL ciro ile kapattı

MURAT KÜÇÜK

Formül, Aquapa, Foraqua, Aquapipe ve Aquaplast markaları ile 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan Formül Plastik, 2024 yılını enflasyon muhasebesine göre hesaplanan rakamla, 2.8 milyar TL ciroya ulaşarak kapattı. 2024 yılına 2.7 milyar TL ciro hedefiyle girdiklerini ve sene sonunda bu rakamı aştıklarını dile getiren Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Müdürü Ömer Hot, ihracatta da ciddi rakamlara imza attıklarını belirtti. 2023 yılında 1 milyar 243 milyon 915 bin 307 TL’lik ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Ömer Hot, “İhracat gelirlerimiz, 2023 ciromuzun yüzde 51.68’ini oluşturdu. 2024 yılının ilk 9 ayında ise ihracat rakamımız 1 milyar 19 milyon 110 bin 761 TL’ye, ihracatın satışlarımız içindeki payı ise yüzde 53,83’e ulaştı” dedi.

Yakın zamanda verimliliği artırmak ve pazarda güçlenmek amacıyla metal fabrikasını yeni bir tesise taşımayı planladıklarını söyleyen Ömer Hot, burada güçlü bir makine parkuru oluşturacaklarını dile getirdi. Yeşil dönüşüm kapsamında; katı atık ayrıştırma, atık su arıtma, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi tüm süreçleri üretim proseslerine entegre ettiklerini hatırlatan Ömer Hot, halka arz sonrası inşa etmeyi planladıkları fabrikalara çatı üstü GES kuracaklarının da haberini verdi. Hot, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak karbon emisyonlarını daha da düşürmeyi planladıklarını söyledi.

2024 yılında da faaliyetlerine hız kesmeden devam etti

Yaptıkları üretimi ‘temiz sıcak-soğuk su tesisat boruları, onların bağlantı elemanları ve atık su boruları ile bağlantı elemanları’ olmak üzere 3 grupta sınıflandırdıklarını söyleyen Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Müdürü Ömer Hot, Tekirdağ-Çerkezköy’deki 26 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 44 bin metrekare alana kurulu 3 fabrikada 373 çalışan ile faaliyetlerini sürdürdükleri bilgisini paylaştı. 2024’de kapasite kullanım oranlarının yüzde 83 olarak gerçekleştiğini belirten Ömer Hot, 27 bin ton plastik ham madde, 2 bin ton pirinç ham madde kullandıklarını ifade etti.