AB’den Google ve Apple hamlesi!

AB'nin ABD'li büyük teknoloji şirketlerine yönelik sert düzenlemeleri konusunda Başkan Donald Trump ile yaşanan gerilime rağmen AB Komisyonu, Apple ve Google'ı yeni bir rekabete maruz bırakmak üzere tasarlanan dönüm noktası niteliğindeki mevzuat kapsamında bu şirketlere karşı düzenleyici adımlar atmaya devam ediyor.

Bloğun yürütme kolu olan AB Komisyonu çarşamba günü Google'ın ana şirketi Alphabet'i Dijital Piyasalar Yasasını (DMA) ihlal etmekle suçladı.

Ön bulgularda düzenleyiciler, Google Arama'da yapılan bir dizi değişikliğe rağmen Google'ın arama motorunun rakipleri yerine kendi hizmetlerini tercih etmesinden ve şirketin geliştiricilerin tüketicileri uygulama mağazası dışındaki tekliflere "yönlendirmesini" zorlaştırarak rekabeti engellemesinden endişe duyduklarını belirttiler.

DMA'yı ihlal ettiği tespit edilen şirketler, küresel gelirin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabilir, bu oran tekrar eden suçlular için yüzde 20'ye çıkarılabilir.

Google, komisyonun kararının "Avrupalı işletmelere ve tüketicilere zarar vereceğini, yeniliği engelleyeceğini, güvenliği zayıflatacağını ve ürün kalitesini düşüreceğini" söyledi.

Komisyon ayrıca Apple'a işletim sistemlerini akıllı saatler veya diğer markaların kulaklıkları gibi bağlı cihazlara daha fazla açmasını emretti. Bu karar, Apple'ın düzenleyici eylemleri engellemek için Brüksel'e verdiği bir dizi tavize rağmen, iPhone üreticisinin iOS işletim sistemini Avrupa'da daha fazla açmaya zorlayabilir.