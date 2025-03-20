Nvidia’dan çip üretimine yüz milyar dolarlık yatırım

Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri karşısında tedarik zincirini Asya'dan geri çeken Nvidia'nın CEO'su, şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de üretilen çipler ve diğer elektronik ürünler için yüz milyarlarca dolar harcayacağını söyledi.

Dünyanın en değerli yarı iletken grubunun devasa harcama öngörüsü, Trump'ın "Önce Amerika" ticaret politikalarının etkisi küresel ekonomiye yayılırken Apple dahil diğer teknoloji şirketlerinin açıkladığı milyarlarca dolarlık ABD yatırım planlarını takip ediyor.

Nvidia'nın CEO'su ve kurucu ortağı Jensen Huang Financial Times'a verdiği demeçte "Genel olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca muhtemelen toplamda yarım trilyon dolar değerinde elektronik tedarik edeceğiz" dedi.

Geniş kapsamlı bir röportajda Huang, önde gelen yapay zekâ çip üreticisinin en son sistemlerini Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Foxconn gibi tedarikçiler aracılığıyla ABD'de üretebildiğini ve Çin'deki Huawei'den artan bir rekabet tehdidi gördüğünü söyledi.