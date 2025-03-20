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Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağı çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Trump'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarifelerinin ekonomiye yansımaya başlamasıyla birlikte Fed’in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Trump, 2 Nisan’da ABD’ye tarife uygulayan ülkelere karşı misilleme yapmaya hazırlandığını hatırlatarak, Fed’e seslendi, “Doğru olanı yapın. 2 Nisan Amerika’da Kurtuluş Günüdür!” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Fed’e faiz indirimi çağrıları yapan Trump, zaman zaman da bankanın bağımsızlığına vurgu yaparak çelişkili mesajlar vermişti. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett ise Trump ve yönetiminin Fed’in bağımsızlığına büyük saygı duyduğunu dile getirdi.

Powell, faiz indirimi konusunda aceleci değil

Fed Başkanı Jerome Powell, dün açıklanan politika faizi kararının ardından basının karşısına geçti. Powell, büyüme ve tüketici harcamalarının “biraz ılımlılaştığını” ve istihdam yaratmanın sağlıklı olduğunu, ancak enflasyonun yükselmeye başladığını ve “bu yıl boyunca daha fazla ilerlemede bir gecikme olabileceğini” söyledi.

Bu sene iki kez faiz indirimi öngören Powell, bu öngörüyü gerçekleştirmek adına aceleci davranmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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