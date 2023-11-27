Abdi İbrahim, Berroxin marka ürünlerin Türkiye’deki satış ve dağıtım haklarını aldı

Abdi İbrahim, Tüketici sağlığı ürünlerindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Abdi İbrahim, Avrupa’nın gıda takviyesi alanında yenilikçi ürünler üreten önemli şirketlerinden Aronpharma ile iş birliğine gidiyor. Abdi İbrahim, Polonyalı şirketin Berroxin marka ürünlerinin Türkiye’deki satış ve dağıtım haklarını almak için anlaşma imzaladı. Ürünlerin Abdi İbrahim güvencesiyle, 2023 yılı içerisinde Türkiye pazarında tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

Berroxin’in içeriğinde, aronya ve kara mürver özleri kompleksi olan Fenactive®'in mevcut en yüksek konsantrasyonu bulunuyor.

“Gücümüzü pekiştiren yatırımlara devam edeceğiz”

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 111 yıldır dokunduğu hayatları iyileştirmek için çalışan Abdi İbrahim’in gelecek vizyonunda tüketici sağlığı ürünleri pazarının önemli bir odak alanı olduğunu belirterek, bu alanda yaptıkları iş birliklerinin değerine dikkat çekti. Barut, “Türk tüketicisini Berroxin marka ürünlerle buluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Anlaşma ile rekabetin ve pazarın yoğun olduğu bu kategoriye çok güvenilir ve yenilikçi bir portföy sunuyoruz. Bu iş birliği, reçeteli ürünlerdeki başarımızı, tüketici sağlığı kategorisinde de sürdürme kararlılığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda bu alandaki uluslararası hedeflerimize de daha hızlı yürümemizi sağlayacak önemli bir adımdır. Tüketici sağlığı alanındaki gücümüzü ve vizyonumuzu pekiştiren yatırımlara ilerleyen dönemlerde de hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.