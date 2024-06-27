Abdi İbrahim’den üst düzey üç atama

Abdi İbrahim’in yönetici kadrosuna, direktör düzeyinde 3 tecrübeli isim daha katıldı. Berk Tümen, Solunum Pazarlama ve Satış Direktörü, Haluk Eryılmaz, Temel Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü, Seda Arıca ise İş Geliştirme, Global Portfolyo ve Strateji Direktörü olarak atandı.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2008 yılında mezun olan Berk Tümen, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kariyer hayatına, Anadolu Efes’te Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak başlayan Tümen, daha sonra Anadolu Grubu bünyesinde farklı finans fonksiyonlarında yöneticilik görevleri üstlendi. Ardından Thyssenkrupp şirketinde Finans Müdürü ve son olarak Sanofi’de sırasıyla Ticari Mükemmellik ve Gelir Yönetimi Müdürü, Türkiye ve Levant bölgelerinden sorumlu Ticaret ve Gelir Yönetimi Direktörü ve İş Birimi Direktörü görevlerini yürütmüştür. Berk Tümen, yeni görevinde Abdi İbrahim’in Solunum alanında pazarlama ve satış ekiplerini yönetecek ve şirketin bu alanda büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

Haluk Eryılmaz: Temel Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olan Haluk Eryılmaz, kariyerine Novartis satış ekibinde başladı. İş hayatına 8 yıl boyunca MSD’de devam eden Eryılmaz, satış ve pazarlama alanında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Ardından AbbVie’de İş Birimi Müdürü ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak, Roche Türkiye’de Kişiye Özel Tanı ve Tedavi Strateji Lideri ve Infogenetik Genel Müdürü olarak çalışan Eryılmaz, Abdi İbrahim bünyesine Temel Tedaviler Pazarlama ve Satış Direktörü olarak katıldı. İlaç sektöründe yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip olan Eryılmaz, yeni görevinde Abdi İbrahim’in Temel Tedaviler alanında pazarlama ve satış ekiplerini yönetecek ve şirketin bu alanda büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

Seda Arıca: İş Geliştirme, Global Portfolyo ve Strateji Direktörü

Kariyerine Sanko Holding bünyesinde AR-GE mühendisi olarak başlayan Seda Arıca, ardından expat olarak gittiği Tayland’da SilverWay Ltd.’de, İhracat Sorumlusu olarak görev yaptı. Sonrasında Deva Holding/Eastpharma’da İş Geliştirme başta olmak üzere, Klinik Araştırmalar ve ARGE Proje Yönetimi gibi alanlarda üst düzey sorumluluklar üstlendi. 2017’de Sandoz GmbH Global’e geçen Arıca, Global İş Geliştirme ve Lisanslama Direktörü olarak Sandoz Genel Merkezi Münih /Almanya’da 4 yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek yine Sandoz’da İş Geliştirme, Lisanslama, Portfolyo & Lansman, İş Mükemmeliyeti ve Strateji Başkanı olarak yaklaşık 3,5 yıl çalıştı. Arıca, Abdi İbrahim’deki bu yeni görevinde, şirketin kısa, orta ve uzun vadede portföy planlaması, dünya çapında Türkiye ve farklı ülkelerdeki yeni iş alanları ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ile şirket stratejisinin belirlenmesi süreçlerini yönetecek.