ABD’li fon, WeLD ile masada

İSTANBUL / EKONOMİ

Türk lojistik sektörü hareketli günler yaşıyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, TBMM’deki sunumunda yurtdışından milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım teklifinin geldiğini belirtmesinin ardından bu fonların önemli adreslerinden biri lojistik sektörü oldu. Yabancı payının yeni satın almalarla hızlandığı sektörde, son olarak ABD'li bir fon WeLD Uluslararası Taşımacılık’la ortaklık kurmak için harekete geçti. Görüşmelerde şirketi satın alma opsiyonu da değerlendiriliyor.

Kurdaki hızlı yükselişin yanı sıra pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde önemli bir destinasyon haline gelmesi, Türk lojistik şirketlerine yabancı yatırımcı ilgisini artırdı. PSA'nın Alışan'ın yüzde 75 hissesini, Alman lojistik devi DHL’in MNG Kargo’nun tamamını satın almasının ardından bir haber de Danimarkalı DFDS’den gelmiş, Rekabet Kurumu, ağustos ayında DFDS’in Ekol’ün uluslararası karayolu taşımacılığı bölümünü (Ekol Transport A.Ş) devralmasına onay vermişti.

İngiliz fon yakın takipte

EKONOMİ’nin ulaştığı bilgilere göre, ABD menşeili ve yaklaşık 15 milyar dolarlık bir varlığı yöneten uluslararası bir fonun WeLD Uluslararası Taşımacılık ile çok yakından ilgilenirken, başka bir İngiliz fon da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD’li fon şirketin satın alma ve/veya ortaklık talebini geçen ayın sonunda WeLD’e ilettiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Uluslararası fonların WeLD’le ilgilenmesinin nedeni ise şirketin geliştirdiği inovatif dijital ürünler. Önümüzdeki ay Turquality belgesi alma aşamasına gelen WeLD, lojistik sektörü için çok önemli bir çalışma olan online ve mobil fiyatlandırma platformu ile uçtan uca lojistik çözümler sunan WOP’un detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyordu.

WeLD Online Platform (WOP), deniz ve havayolu taşımacılığı ile ürünlerini taşıtmak isteyen müşterilerin; hangi ürünü, hangi ülkeden hangi ülkeye, hangi araçla (deniz-hava), hangi tarihte taşıtmak istediğini sisteme girmesi durumunda anında fiyat vererek lojistik sektöründe bu zamana kadar yapılmamış ve kimine göre devrim niteliğinde bir çalışma olarak görülüyor. ABD’li milyar dolarlık fon şirketinin özellikle bu çalışma nedeniyle WeLD’le yakın temasta olduğu konuşuluyor.

Çin ve Ortadoğu’dan da teklif gelmişti

Çok kısa zaman önce kurulmasına rağmen, hızlı büyümesi ile hem yurtiçi hem de yurtdışı fonların dikkatini çeken WeLD’e daha önce de Çinli ve körfez fon şirketlerinin ilgi gösterdiği ancak bu görüşmelerin WeLD’in hisse satışına yanaşmaması nedeniyle askıda kaldığı biliniyor. Şimdi ABD’li şirket ile görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. WeLD Uluslararası Taşımacılık, Avrupa ve Amerika’da sahip olduğu önemli ve köklü tecrübelerden yararlanarak bu bölgede uzmanlaşmış bir şirket. Şirket geçen yıl cirosunu yüzde 100’ün üzerinde artırmıştı.